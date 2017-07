Izraelská vojačka, ktorá vyzerá, akoby do armády zablúdila z modelingového móla. Kim si plní svoju povinnosť a naplno si to užíva

Takmer každý občan Izraela musí vo veku od 18 do 26 rokov vstúpiť do národných ozbrojených síl a výnimky vo všeobecnosti nedostávajú ani ženy. Svoju povinnosť si preto poctivo plní aj Kim Mellibovsky, ktorej uniforma mimoriadne pristane a zo dňa na deň sa z nej stala menšia hviezda na sociálnych sieťach. Kim zrejme nečakala, že sa o jej fotografie strhne taký obrovský záujem, a tak si už stihla svoj profil nastaviť ako súkromný, čo však neurobila dostatočne skoro a väčšina záberov sa dostala na Facebook či Twitter.

O Kim toho nikto v médiách veľa netuší, pretože nepatrí medzi známe osobnosti a aj keď vyzerá skvele, zrejme sa aktívne nevenuje modelingu. Na svojom profile na Instagrame sa pravidelne chválila nielen s fotografiami zo svojho bežného života, ale svojich fanúšikov, ktorých v priebehu niekoľkých posledných dní pribudlo už 20-tisíc, zásobovala aj zábermi zo svojich vojenských aktivít. Nevedno, či svoj profil nastavila ako súkromný kvôli tomu, že ju jednoducho začalo otravovať priveľa ľudí, alebo sa len zľakla z náhlej publicity, ak by však náhle získanú popularitu uchopila zo správneho uhla, ešte by sme o nej v budúcnosti mohli počuť.

I think I'm in love with Kim Mellibovsky... she is the literal definition of "a woman who can do both". pic.twitter.com/mGh6D4ZP39 — Mr.Martinez (@erikjomartin) 16. dubna 2016

