Akcia pre ženy milujúce videohry musela byť zrušená, keď sa im muži začali vyhrážať či plánovať sabotáž. Nepáčila sa im čisto ženská účasť

O spoločnosti King si zrejme už počul, aj keď o tom možno ani nevieš. King stojí za jednou z najpopulárnejších hier posledných rokov s názvom Candy Crush Saga, ktorá si získala desiatky miliónov fanúšikov od svojho vydania v roku 2012 a stále sa jej mimoriadne dobre darí. Spoločnosť King sa okrem vývoja hier angažuje aj v samotnej hernej komunite a v španielskej Barcelone organizuje udalosť s názvom Gaming Ladies. Cieľom akcie je podporiť prítomnosť žien vo svete videohier, ale nie je jednoduché to naplniť, ak na svete ešte aj dnes existujú zákerní muži a zrejme aj malé percento žien, ktorí chceli celú udalosť sabotovať.

Aby sme pozadie akcie Gaming Ladies uviedli na správnu mieru, mala sa konať v kanceláriách spoločnosti King v Barcelone a dôležitou podmienkou účasti bolo to, že na udalosť majú prístup len ženy. Tento rok sa udalosť mala odohrať už po druhýkrát a organizátori si dovolili trochu ju spropagovať, čo však nedopadlo dobre. Na prvom ročníku sa objavilo len 7 žien, keďže King celú akciu zorganizoval v tajnosti, pretože sa obával kritiky, obťažovania či nadávok zo strany mužov, ktorí nebudú vedieť pochopiť, že aj ženy môžu mať príležitosť zahrať si hry v čisto ženskom kolektíve.

Po zverejnení plagátov o tohtoročnej akcii sa preto správy rýchlo rozšírili aj na mnohé španielske fóra, kde muži hromadne začali vyjadrovať svoju nespokojnosť a zašlo to až od takých extrémov, že začali plánovať prezliekanie za ženy, aby sa na akciu mohli dostať ako transsexuáli a sabotovať ju zvnútra. King po vyhrážkach a nadávkach napokon akciu zrušil, pretože sa obával aj o bezpečnosť účastníčok, ale obťažovanie ženských hráčok na internete nie je ani zďaleka na konci. Neustále z úst mužov vychádzajú vety o tom, ako by sa mali ženy vrátiť späť do kuchyne, sexuálne narážky či dokonca vyhrážky o tom, že si na ženu počkajú a potom ju znásilnia. Ak v 21. storočí nedokážu niektorí jedinci prijať, že ženy aj muži sú rovnocennými partnermi, potom by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako to zmeniť.