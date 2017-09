Kraľovať tohtoročnej Pohode budú M.I.A., alt-J či Solange. Na čo sa však ešte môžeme tešiť?

Do 21. ročníka festivalu Pohoda nám ostáva už len týždeň a zopár hodín. Preto je najvyšší čas na naštudovanie programu a sprievodných aktivít, ktoré nás od štvrtku do soboty, teda od 6. až 8. júla, neminú. Na tlačovej besede dva týždne pred festivalom predstavil Mišo Kaščák partnerov tohtoročnej Pohody. Spolu s nimi však prichádza aj množstvo výhod, služieb či atrakcií, na ktoré sa tento rok návštevníci môžu tešiť.

Začnime po poriadku. Dobré pivo ošéfuje Urpiner. Ten prinesie na Pohodu až 18 druhov poctivých, čapovaných pív - 11 z banskobystrického pivovaru a u zvyšných sedem miest dostanú príležitosť pivovary z menších miest na Slovensku, napríklad JAMA Craft z Chorvátskeho Grobu či Brontvai Kvačany. Okrem iného sa môžeš tešiť aj na špeciality v podobe Indian Pale Lageru 13-ky či Kvasinkovej 12-ky. Urpiner však nezabúda ani na edukáciu - čakajú ťa kvízy o pive či na slovo vzatí odborníci na čapovanie piva, ktoré si budeš môcť skúsiť aj na pivnom automate.

Budiš sa zasa postará o nealko. Budiš stage bude hostiť kompletný program historicky prvej Pohody, teda projekt pod názvom Pohoda 97 - osem kapiel v zhruba podobnom čase tak, ako to bolo prvýkrát. Ku komfortu prispejú tribúny na sedenie. O zábavu nebude núdza - výhľad poskytnú dve ruské kolá, vďaka ktorým si vezmeš svoj obľúbený drink do vzduchu.

Slovenská sporiteľňa zariadi finančnú pohodu. K dispozícii budú tri bankomaty, viac ako 70 miest s bezkontaktnou platbou a ŠportPark SLSP, kde si budeš môcť napríklad merať rýchlosť kopu na futbalovú bránku, workoutovať či zahrať turnaj v stolnom futbale. Počas celého festivalu tam napríklad stretneš aj Filipa Polca, machra a svetového šampióna v mestských zjazdoch, ktorý ti pomôže zdokonaliť techniku bicyklovania. Samozrejme nezabúdaj na Space arénu SLSP, kde si vychutnáš to najlepšie z elektroniky. A keby ti príde zle, pomôže Space Helfer – kde sa o teba postarajú v prípade nečakaného problému, napríklad ak sa spáliš či ostaneš dehydrovaný.

Free Wi-Fi zónu, nabíjačkáreň s tulivakmi či bar na osviežujúcu pauzu zabezpečí Orange - ten taktiež poskytne svojim zákazníkom 1 GB dát zadarmo. Na Orange stagi napríklad vystúpia aj Slowdive, ktorí po 22 rokoch vydali nový album. Tešiť sa môžeme aj na našincov The Ills - tí zožali ovácie aj od zahraničných médií.

Na Pohode nájdeš aj Ticketportal Stan venovaný slovenskej a českej hudbe, tiež Dr. Stan, kde sa budú viesť debaty venované medicíne, či Laug-Techno-Bau Klub, kde budeš môcť omrknúť to najlepšie z experimentálnej elektronickej hudby, projekt Pohoda 21, či Bolo nás jedenásť. Legendárna doska, ktorú dozaista môžeme zaradiť medzi tri najlepšie v histórii slovenskej populárnej muziky, odznie na Pohode naživo. Zosnulého Jara Filipa nahradí jeho dcéra, Dorota Nvotová a Jula Satinského zasa rôzni slovenskí speváci. Chýbať samozrejme nebude ani pán Milan Lasica. Tešiť sa môžeme na známe hity ako napríklad Za dedinou či Chcel by som byť, ktoré odznejú takto prvýkrát.

Poďme na hudbu. Na trenčianske letisko tento júl zavítajú Ylvis. Tí budú vrcholom prvého, štvrtkového večera na Pohode. Poznať ich môžeš vďaka tracku The Fox, ktorá sa stala najvirálnejšou v roku 2013 a paroduje rádiové odrhovačky. Žánrovo sa však neškatuľkujú - idú si poprock, dubstep, hip hop či world music. Uvidíš, po koncerte komediálneho dua sa dozaista budeš na svet pozerať inak. Dokonca nám poslali pozvánku do Trenčína. To si dovoľ!

M.I.A., vlastným menom Maya Arulpragasam, je britská rapperka tamilského pôvodu. Je však rovnako skvelá speváčka, skladateľka či návrhárka a angažuje sa aj v iných smeroch. Aktívne bojuje za práva utečencov a svoj názor na kulmináciu migračnej krízy vyjadrila v skladbe Borders, ktorý si režírovala - ako inak - sama. Na hudobnej scéne pôsobí už 15 rokov a mieša dokopy elektroniku, R&B, hip-hop, grime a iné s prímesou tradičnej ázijskej hudby. Poznať ju môžeš aj vďaka tracku Bad Girls či Paper Planes.

Nemecký producent elektronickej hudby Boys Noize sa tiež objaví na Pohode. Remixoval napríklad aj hudbu The Chemical Brothers, Daft Punku či Depeche Modu a má za sebou spoluprácu napríklad so Skrillexom, s ktorým tvorí duo (ako bokovku) zvanú Dog Blood. Na vlastnej koži tak pocítiš v Space aréne SLSP poriadnu dávku techna či acid housu priamo z Nemecka. Podľa Rolling Stone je jedným z desiatich DJov, ktorí vládnu svetu.

Solange Knowles. Menej známa sestra Beyoncé, ktorá však každému vyrazila svojou veľmi príjemnou hudbou dych. Prestížne magazíny ako Pitchfork, Spin či Vibe ohodnotili jej album A Seat at the Table ako najlepší za rok 2016. Silné výpovede o viacerých dôležitých ľudoch jej života, rovnako ako príbehy o bolestiach a radostiach černošiek nám zaspieva hviezda RnB a soulu a držiteľka Grammy už v piatok večer.

Hovorí sa o nich, že svoj prvý debut už asi nikdy neprekonajú. Áno, to sú alt-J, chronologicky prvé meno tohtoročnej Pohody. Len pár dní dozadu svoj tretí album Relaxer, ktorý je naozaj "relaxer" - magazín NME mu dal hodnotenie 4/5. Indie-rocková kapela už vystupovala aj na Primavere, Sziget, Open'eri či Lollapalooze, čo rozhodne nie je málo. Aj vďaka skladbe Breezeblocks si urobili svetové meno, o ktoré mala Pohoda záujem už roky. O ich umeleckosti sa naživo presvedčíš v sobotu večer.

To všetko a ešte viac ťa čaká na Pohode. O skvelú hudobnú atmosféru sa tento rok postarajú zvučné mená ako M.I.A., Solange Knowles, Ylvis, alt-J, Rodrigo y Gabriela, Birdy, Benjamin Clementine, Jake Bugg, Future Islands, Boys Noize Live, Squarepusher, Thurston Moore, Mark Lanegan, Slowdive či The Jesus and Mary Chain. Detailnejší program sa dozvieš na www.pohodafestival.sk. Pozor, v predaji je už len posledných 2000 lístkov, preto neotáľaj s nákupom a urob to čím skôr! Ešte dnes máš šancu si zakúpiť lístok za zvýhodnenú cenu 89€. Vstupenky zakúpiš priamo na webe Pohody, v sieti Ticketportal či na oficiálnych predajných miestach. Vidíme sa?