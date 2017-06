Vedci objavili v austrálskom mori tvora, ktorý vyzerá ako mužský pohlavný orgán. Internet sa nedokázal zdržať vtipných poznámok

Austrálski vedci pred pár dňami po mesiaci ukončili svoj výskum vo vodách východného pobrežia kontinentu a po návrate späť do laborátorií zverejnili fotografie mnohých bizarných živočíchov, ktoré objavili. Expedícia sa zameriavala na živočíchy žijúce v obrovských hĺbkach a skutočne sa im podarilo nájsť hromadu zaujímavých tvorov, avšak všetky z nich zatienil takzvaný peanut worm. Živočíchy známe ako sipunkuly sa vyznačujú zvláštnym uhorkovitým telom a dorastajú až do dĺžky 50 centimetrov, pričom niektoré z nich môžu výrazne pripomínať aj jednu časť ľudského tela.

Objavená sipunkula okamžite získala na internete pozornosť užívateľov, pretože jej vzhľad dokonale pripomína mužský pohlavný orgán a ľudia na Twitteri sa nedokázali zdrzať všemožných vtipných poznámok. Austrálskych vedcov sa vypytovali, ako hlboko skutočne zašli, keď našli sexuálnu pomôcku a všetci sa spokojne zhodli na tom, že definitívne nejde o morského živočícha, ale o obyčajný penis. Viac informácií o celej expedícii nájdeš na tomto odkaze, takže ak ťa nezaujimajú iba morské pohlavné orgány, dozvieš sa tam aj hromadu ďalších faktov.

@MilesTheRoss can you explain why your seas have floating dicks in them please?