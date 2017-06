Pražské duo VR/NOBODY predstavuje prvý singel z chystaného albumu Proud, ktorý môžeme očakávať už o pár dní

Pražskú dvojicu VR/NOBODY v zložení Vašo Rouček ako spevák a vokalista a NobodyListen v úlohe hudobného producenta vám už snáď nemusíme predstavovať, keďže na našom webe o nich vždy píšeme s veľkým nadšením. Od ich projektov YET a Now z roku 2015, ktoré boli mimochodom vynikajúce a konečne priniesli do našich končín niečo nové a hlavne kvalitné, ubehlo pomerne veľa času. O prípravách ďalšieho spoločného albumu sa však už nejaký ten piatok rozpráva, no jediné, čo sme s určitosťou vedeli bolo, že VR tentokrát bude spievať v rodnom českom jazyku.

Dnes sme sa dočkali, keďže chalani predstavujú prvý singel z avizovaného nosiča, ktorý dostáva názov Proud. Chvíľku som sa nad ním musel pozastaviť a stále si nie som úplne istý, či ide o český alebo anglický názov, tak zatiaľ necháme rozmýšľať aj vás a do ďalšieho článku si to už pre istotu overíme. Naspäť k dnešnej skladbe s titulom MÁ, ktorá je definíciou toho, čo títo dvaja v hudbe dokážu a vôbec sa nebojím tvrdiť, že toto nám môžu závidieť aj v zahraničí. Teda, vlastne už aj my závidíme Čechom. Už tradične sme sa dočkali aj vkusného atmosférického vizuálu, o ktorý sa režisérsky postaral Flashfaker. Novinku môžeš podporiť aj na iTunes či Spotify a celý album očakávaj už o pár dní, teda presne 28. júna.