Legendárny Dodge Viper sa viac-menej lúči v ďalšej perfektnej reklame od Pennzoilu

Už ste pravdepodobne zachytili informáciu o tom, že ikonická zmija skončí bez nástupcu, ba čo viac, Dodge ukončí výrobu súčasnej generácie už tento rok. Inými slovami, pre Viper, ktorý istý čas patril pod divíziu SRT a bol jej jediným "plnohodnotným" modelom, je modelový rok 2017 tým posledným. Američania pri tejto príležitosti postavili hneď niekoľko špeciálnych verzií, pričom niet pochýb o tom, že sa po nich doslova zaprášilo. Žiaľ, v reálnom svete podliehajúcom nemilosrdnému marketingu, dopyt po tejto legende nedosiahol ani štvrtinu z odhadovaných plánov. Práve to je hlavný dôvod, prečo sa s Viperom pomaly, ale isto lúčime, i keď niektorí pripisujú odchod skutočnosti, že do tohto nekompromisného športiaka nie je možné montovať hlavové airbagy, ktoré budú z legislatívneho hľadiska nevyhnutnosťou pre všetky nové automobily v USA od budúceho roku. To je síce pravda, v konečnom dôsledku to je ale v tomto prípade zanedbateľný fakt, najmä ak sa konkurenčnej Corvette mimoriadne darí a Dodge je s predajom značne stratový.

Navyše, ide o to smutnejšie správu, keď vieme, že práve tento rok zmija oslavuje svoje 25. narodeniny. Tie budú ale pre tento desaťvalcový model (8,4-litrový agregát je mimochodom najväčším motorom v sériovom aute v kategórii objemu) tým pádom aj posledné. Pri tejto príležitosti sme sa dočkali ďalšieho perfektného videa, za ktorým stojí známy výrobca motorových olejov. Spoločnosť Pennzoil tak svojím novým a opäť vydareným reklamným spotom poukazuje na kvality tohto počinu a zároveň naznačuje, že o Viper sa treba postarať a držať ho v dobrých rukách, keďže odstupom času pôjde o skutočne vzácny a vyhľadávaný artikel.