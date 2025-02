Strávila som deň so sexworkerkou na výpadovke: „Keď nemáš čo fetovať alebo jesť, tak urobíš za tie peniaze čokoľvek."

Chladný sobotný deň bol pre Denisu ako každý iný. Pre mňa to bolo nahliadnutie do sveta sexbiznisu.

Vlani v lete som písala reportáž o sexbiznise na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke. Stretla som tam niekoľko žien, ktoré si takto privyrábajú a dovolili mi čiastočne nazrieť do ich súkromia.

Keďže som pri Tescu na Panónskej strávila štyri dni, vytvorila som si s niektorými sexworkerkami istú formu puta a porozumenia. Jedna z nich mi teraz dovolila, že s ňou môžem stráviť jej klasický deň.

Prečítaj si, čo všetko zažila a ako to vníma. Kvalitné články nevznikajú samé od seba, stoja za nimi hodiny práce. Ak sa ti páči, čo robíme, podpor nás vstupom do klubu Refresher+. Tvoja podpora je kľúčom k ďalším príbehom, ktoré stoja za prečítanie.

Respondentka sa rozhodla zostať v anonymite, v článku bude figurovať pod menom Denisa. Článok nemá za cieľ moralizovať ani škandalizovať sexworkerky pracujúce na ulici. Ide o sondu do ich života a poukázanie na prekážky či nebezpečné situácie, ktorým každý deň čelia.

Dve práce

S Denisou som sa dohodla, že pre ňu prídem do práce. Živí sa ako upratovačka a pracuje najmä v noci. Vyzdvihla som ju o jedenástej predpoludním. Keď mi nasadla do auta, hneď sa „pochválila", že si musela dať jednu dávku heroínu, inak by nezvládla takú veľkú absenciu spánku. Potrebovala po nočnej vydržať celý deň robiť sexworkerku. Prišli sme na petržalskú výpadovku, kde obvykle zvykne pracovať a deň sa mohol začať.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Denisa sa väčšinu času prechádzala. Niekedy som sa prechádzala s ňou, ale išla som si aj sadnúť do auta, lebo vonku bola poriadna zima. Je zvláštne, čo dokážu (alebo musia) tieto ženy vydržať pre dávku drogy. Prechádzať sa v takomto ľahkom oblečení pol dňa pri ceste v treskúcej zime by dokázal málokto.

Prešla asi hodina a Denisa za mnou prišla do auta. Povedala mi, že jej volal klient, ktorý si pre ňu o chvíľu príde. Vraj to nebude dlho trvať a mám ju počkať na parkovisku. Asi po pol hodine pri nej zastavilo auto. Bol to sivý, starší Citroën a vystúpil z neho asi 45-ročný chudý, plešatý muž s kozou briadkou. Predtým, ako s Denisou nastúpil do auta, jej podal 20-eurovku.

Vrátili sa približne za pätnásť minút. Keď sa tento pán stratil z dohľadu, Denisa vytiahla dezinfekciu, vlhčené vreckovky a ústnu vodu. Keď dokončila svoju preventívnu hygienu, nasadla mi do auta, aby sa trošku zohriala. „Fuj, tomu strašne smrdel ko**t" hovorí mi. Nedalo mi to a musela som sa jej opýtať, či jej to za tých 20 eur stojí. „Keď nemáš čo fetovať, alebo jesť, tak urobíš za tie peniaze čokoľvek," odpovedala.

Pomoc pri hľadaní práce som jej ponúkala viackrát, no vždy to odmietla. Stále opakuje, že ona je takto spokojná. „Veď pozri aká som čistotná. Keď si vypláchnem ústa, ani neviem, že som niekoho uspokojovala," hovorí. „Vieš, ja som sa kvôli tomu už natrápila dosť. Veľa som plakala, ale keď som sa snažila svoj život nejako zmeniť, uvedomila som si, že ja už iná nebudem."

Po tomto small-talku v aute mi Denisa hovorí: „Ježiš, to už je toľko hodín?! O chvíľu príde môj drahý." Myslela som si, že takto volá svojho priateľa, ale ona myslela len ďalšieho klienta, s ktorým si už vybudovala bližší vzťah. „S ním jediným ma to baví a nezatínam zuby. On ma aj počúva a je ku mne milý," objasňuje Denisa. O niekoľko minút prišlo auto a Denisa sa osviežila parfumom.

Pozvánka do trojky

Auto zaparkovalo hneď vedľa môjho a vyšiel z neho pán, ktorý mohol mať približne 60 rokov. Mal na sebe rifľovú bundu a tiež mu chýbali niektoré zuby. Denisa si s ním zapálila cigaretu. Ja som zostala čakať v aute, len periférne som vnímala ich rozhovor a smiech. O chvíľu mi Denisa zaklopala na okno auta a ukazovala mi, nech ho stiahnem.

„Števo sa ťa chce niečo opýtať. Poď na chvíľu von." Vzala som nenápadne paralyzér a prišla k Števovmu autu. „Ty máš koľko rokov, moja?"