V EÚ je dostupná kontroverzná pornografická aplikácia, ktorá obchádza App Store. Apple nešetrí kritikou

Hovorca Apple zdôraznil, že spoločnosť nikdy neponúkne takýto obsah v oficiálnom obchode. V EÚ je dostupná cez alternatívny obchod

V štátoch Európskej únie je najnovšie dostupná aplikácia Hot Tub, ktorá poskytuje majiteľom zariadení značky Apple prístup k pornografickému obsahu. Aplikáciu však tradične nenájdeš na App Store; novinka je dostupná len v alternatívnom obchode s aplikáciami AltStore PAL.



Appka podľa vývojára Rileyho Testuta z AltStore PAL vraj v spoločnosti Apple prešla kontrolou z hľadiska podvodov, bezpečnostných hrozieb a funkčnosti, no nebola schválená práve pre citlivý obsah, ktorý ponúka. Aplikácia sa označuje aj ako prehliadač obsahu pre dospelých bez reklám.



Hovorca spoločnosti Apple, Peter Ajemian, uviedol, že na rozdiel od nepravdivých vyhlásení vývojára túto aplikáciu rozhodne neschvaľujú a nikdy by ju v App Store neponúkli. „Pravdou je, že Európska komisia od nás vyžaduje, aby sme umožnili jej distribúciu prevádzkovateľom trhovísk, ako sú AltStore a Epic, ktorí nemusia zdieľať naše obavy o bezpečnosť používateľov,“ tvrdí Ajemian.

Apple je ako spoločnosť známa zákazom pornografie vo svojom App Store obchode. Ako uvádza portál The Verge, Steve Jobs raz dokonca reagoval na jeden z e-mailov od zákazníka, ktorý spochybňoval dodržiavanie pravidiel obchodu. Uviedol totiž, že „spoločnosť Apple má morálnu zodpovednosť za to, aby sa pornografia nedostala do iPhonu“, a povedal, že „ľudia, ktorí hľadajú takéto aplikácie, by si mali kúpiť telefón so systémom Android“.