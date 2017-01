Kultová kapela Placebo spolu s Brianom Molkom príde na Slovensko!

25. jún, nedeľa, Aegon Aréna NTC, Bratislava. Každý verný fanúšik kultovej kapely menom Placebo by si tieto informácie mal zapísať za uši čo najskôr, pretože kapela zavíta aj na Slovensko. Oslavuje totiž 20 rokov existencie.

Skupina vydala minulý rok kompilačku A Place For Us To Dream - 20 Years of Placebo, ktorá obsahuje to najlepšie z doterajšej tvorby londýnskej alternatívnej formácie, okrem iného aj track Jesus' Son či Without You I'm Nothing so zosnulým Davidom Bowiem. Práve on bol od začiatku ich fanúšikom a dokonca si ich prizval aj na svoje posledné turné. Kapela však pôvodne vznikla v roku 1994 v Londýne s názvom Ashtray Heart, keď si hudobne našli spoločný chodníček spevák Brian Molko a basgitarista Stefan Osdal. Ich album Placebo v roku 1996 zaznamenal nečakaný úspech a brány do veľkého sveta hudobného biznisu im v roku 1997 otvoril singel Nancy Boy. Brian Molko sa však vyjadril, že je to „najhoršia skladba, akú kedy napísal“. Paradoxne.

Osem dosiek, vrátane poslednej A Place For Us To Dream, rocková hudba s nádychom glam rocku, brit popu či pop rocku... To je Placebo. Ich nezameniteľný zvuk si budeš môcť vypočuť v rámci veľkých osláv, ktoré začali minulý rok, už 25. júna v bratislavskej Aegon Aréne NTC. Vstupenky sú dostupné na vivien.sk, už od zajtra, 24. januára.