Milan Kňažko sa streľbou bránil pred lupičom. Na vtipné reakcie internetu sme nemuseli čakať dlho

Známy slovenský herec, divadelník a bývalý minister kultúry Milan Kňažko mal nedávno veľmi nepríjemnú potýčku s lupičom. Ten sa pokúsil 11. januára vkradnúť do jeho domu, no pán Kňažko si ho všimol a v sebaobrane ho vlastnou zbraňou postrelil do nohy. Incident okamžite rozvíril vlny médií a všade sa riešila otázka, či bol pán Kňažko v práve. Aj keď sú niektorí proti, väčšinová mienka tvrdí, že jednoznačne v práve bol a postreleného zlodeja častuje širokou škálou vulgarizmov. Iná skupina ľudí však celú situáciu berie s humorom a nedokázali si predstaviť lepšiu príležitosť na úpravu obrázkov Milana Kňažka než práve lúpež. Humorné obrázky sa týkajú jeho neúspešnej kandidatúry na prezidenta, pri iných je len vložená jeho tvár do trefnej situácie. Niekoľko z nich zozbieral i portál fici.sme.sk, všetky však vytvorili a hodili na internet ľudia so skutočne vynikajúcim a originálnym humorom.

Milan sám doma