The Weeknd vypúšťa klip k bangeru Party Monster plný žien a psychedelických záberov

Iba včera obišla svet správa o začínajúcom romániku medzi The Weekndom a Selenou Gomez, keď sa paparazzom podarilo zachytiť ich spoločnú večeru a hneď na druhý deň tento mimoriadne populárny interpret vydáva očakávaný klip na jeden z najlepších trackov albumu Starboy - Party Monster. S kľudom ho môžeme prehlásiť za absolútny banger plný tých "temnejších" stránok, ktoré sme si na Abelovi obľúbili ešte pred tým ako sa vydal na prevažne popovú dráhu.

O klip sa postaralo štúdio BRTHR, pričom nejde o prvú vzájomnú spoluprácu. Pokiaľ ste niekedy zachytili klip z predchádzajúceho albumu, In The Night, ľahko spozorujete režisérov "rukopis" sprevádzaný schválne nekvalitnými zábermi ako z VHS-ky, vysokou mierou post-processu, hŕbou neónových svetiel a psychedelických efektov, ktoré len zvýrazňujú samotný hudobný podklad. Abelove slohy opisujúce život naplnený akciami, z ktorých si často odnáša dievča, o ktorom nevie vlastne vôbec nič a po prebdenej noci sa už nikdy viac nestretnú doplnené o občasné prepúdrovanie nosa dokonale sadnú do celkového vizuálu.

"Angelina, lips like Angelina. Like Selena, ass shaped like Selena." Na internete sa v rámci včerajšej novinky začalo riešiť, či aktuálna hviezda rebríčku Billboard 200 spomína v texte svoj najnovší objav Selenu Gomez. Ešte donedávna by bola odpoveď jasná, totiž pôvodne patrila narážka, respektíve kompliment mexicko-americkej speváčke Selene Quintanillovej, o čom sa môžete presvedčiť tu. Náhodná zhoda okolností však zapríčinila, že to už pokojne môže byť i niekto iný. Bez ďalších zbytočných rečí si vychutnajte kvalitou-dychberúci a jeden z najlepších klipov minulého i súčasného roku.

Upozorňujeme, že klip pravdepodobne nie je vhodný pre epileptikov