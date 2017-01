Štýloví ľudia všade navôkol. Presne tak to vyzeralo v uliciach Londýna počas tamojšieho týždňa módy

Chýbala vám už poriadna dávka módnej inšpirácie z ulíc známych svetových metropol? Ak ste odpovedali kladne, dnešný článok vás určite zaujme. Prostredníctvom kvalitných pouličných záberov od Adama Katz Sindinga sa totiž presunieme do Londýna, v ktorom každoročne štartuje kolotoč týždňov módy.

Rodák z Brooklynu, s ktorým sme vám ešte v priebehu roka 2015 priniesli aj rozsiahlý rozhovor, je takmer každý týždeň na inom mieste naprieč celým svetom, pričom všetky svoje cesty úžasne dokumentuje skrz fotografie, ktoré sú veľkou inšpiráciou pre mnohých ľudí nielen z módneho prostredia. My však ostaneme móde verní a ukážeme vám 30 najzaujímavejších outfitov plných rôznych štýlov a kombinácií. Tí z vás, ktorí diania okolo jedného z najpovrchnejších odvetví sledujú aj trochu detailnejšie, určite vedia, aké (často bizarné) trendy boli aktuálne počas uplynulých 12 mesiacov. Na mysli máme hlavne kúsky z rúk návrhárov ako Demna Gvasalia (Vetements) či Gosha Rubchinskiy. Nemusíte sa však ničoho obávať, obdobne ladené modely odevov sa v našom súhrne príliš neobjavujú. Že by bol rok 2017 lepší? Len pre upresnenie dodáme, že prácu vyššie menovaných dizajnérov nechceme akýmkoľvek spôsobom znevažovať alebo odcudzovať. Akurát preferujeme odlišnú formu prezentácie.

Späť ale do ulíc nonstop rušného Londýna, kde v posledných dňoch odprezentovali svoje najnovšie kolekcie napríklad aj maharishi, Vivienne Westwood, Craig Green alebo Nigel Cabourn. Tohtoroční návštevníci prestížného týždňa módy nás prekvapili veľmi milým spôsobom. Hlavným dôvodom našej radosti je hlavne fakt, že sa vo veľkej miere vyhýbali až nadmerne extravagantným kúskom a gýčovým motívom. Nuda to však rozhodne nie je, keďže výber obsahuje pánske a dámske outfity poňaté odlišnými spôsobmi, spomedzi ktorých by si na svoje mali prísť azda všetci. Teda, aspoň dúfame. Poďme už ale radšej k samotným záberom vhodnými aj pre inšpiráciu na povedzme teplejšie zimné dni.

Pokiaľ sa o módne dianie zaujímate trochu bližšie, tak určite nezabudnite navštíviť ani našu stránku Móda Refresher, ktorá vám poskytne vždy len tie najzaujímavejšie a najhorúcejšie informácie z módneho sveta, ďakujeme za podporu a spoluprácu!