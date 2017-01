Padol slovenský YouTube na dno alebo tu ešte stále nájdeme zaujímavý obsah? PPPeter je ukážkovým príkladom vtipnej a zaujímavej tvorby (Rozhovor)

Pravdepodobne ste už mali dočinenia s PPPeterovými zábavnými videami, no pokiaľ tomu tak nie je, navštívte jeho humoristický, prípadne cestovateľský kanál a zistite, na čom starý známy Dano Drevo alebo tiež Peter Popluhár momentálne pracuje. V obsiahlom rozhovore sa dočítate niečo viac o jeho tvorbe, ako vzniká a koľko času ho stojí. Nezabudneme si zanadávať na negatívne zmeny vo fungovaní YouTubu a nevyhneme sa ani otázkam o cestovaní, do ktorého však nespadá návšteva mainstreamových lokalít preplnených turistami.

Zrejme ta už väčšina čitateľov pozná z predchádzajúcich článkov, no i tak sa nám môžeš opäť aspoň v skratke predstaviť

Volám sa Peter a rád by som povedal, že som YouTuber, no to by väčšina normálnych čitateľov tento článok v momente vypla. Poviem teda, že sa venujem tvorbe videí, jednak komediálnych (PPPeter) a jednak cestovateľských (PeterLife). Oba kanály sú v angličtine so slovenskými titulkami.

Čo sa zmenilo od nášho posledného rozhovoru z minulého leta? Darí sa PPPeterovi podľa očakávaní?

Od minulého leta sa udiali 3 veľké veci, ktoré stoja za zmienku – bol som 2 mesiace v Afrike ako dobrovoľník, kde som prišiel na nespočetné množstvo nápadov a pripravil som si pôdu na tvorbu videí až do konca januára. Neskôr ma začali fanúšikovia finančne podporovať, vďaka čomu som mohol videá robiť od rána do večera, každý deň. Poslednou dôležitou vecou bolo, že môj idol, svetový YouTuber roka 2015 si pozrel moje video, páčilo sa mu a zazdieľal ho na Twitteri.

Ako hodnotíš momentálne zmeny vo fungovaní YouTube algoritmov?

Mimoriadne negatívne. Pre ľudí znalých YouTubu je to téma na hodinové diskusie, v skratke však vysvetlím, že YouTube padol na dno, čo sa týka kvality. Nové algoritmy dávajú do popredia videá, ktoré sú trendové, dlhšie ako 10 minút a vydávané čo najčastejšie (najlepšie niekoľkokrát denne). Každý nech si spraví vlastný názor, ale keď niekto vypľúva tak veľa tak zdĺhavého obsahu každý deň, kvalitné to asi nebude. V neposlednom rade YouTube zmenil domovskú stránku, takže nie každý uvidí nové videá svojich odberaných kanálov hneď ako sa prihlási na YouTube.com.

Mne konkrétne padli pozretia takmer o polovicu, pretože mnoho mojich odberateľov nevidí, keď vydám nové video a vydávam jedno 5-minútové video týždenne, takže nespĺňam ani jedno nové kritérium k tomu, aby som bol na YouTube úspešný (smiech).

Oceňujeme, ako dômyselne prepracúvaš hrané scénky zakomponované do videí. Koľko času im venuješ a celkovo, ako dlho ti trvá jedno video od prípravy až po nahrávanie na YouTube?

Ďakujem! O tomto by som znova mohol rozprávať hodiny, ale budem opäť stručnejší. V podstate všetky videá, ktoré vydávam, majú základ pred 2 rokmi, keď som sa rozhodol robiť tento koncept. Začal som si spisovať nápady, námety, vtipy a všetky myšlienky spojené s týmto projektom. Základom je vždy téma videa. Súbežne mám vždy v hlave niekoľko tém, spisujem si nápady na scénky, čo mi príde pri danej téme vtipné, trápne, povrchné, hodné sparodovania. Výsledkom tohto vnútorného brainstormingu je často 20-30 surových nápadov, z ktorých si nakoniec vyberiem 8 najlepších, ku každému vymyslím približnú scénku a prvotná verzia scenáru je hotová.



Druhým krokom je finálna verzia scenáru, to mi zaberá bezpochyby najviac času. Každý, kto niekedy videl môj scenár si pomyslel, že som šialený, pretože tam mám veľa výrazov, ktorým rozumiem len ja, miešam angličtinu so slovenčinou, mám tam do detailov vymyslenú mimiku, gestá, intonáciu, všetko je farebne rozlíšené, je tam veľmi veľa zátvoriek atď. Finálny scenár obsahuje všetky scény a text, ktorý hovorím pred kamerou. Tento scenár následne posielam kamarátovi z Írska, ktorý je amatérsky herec a často spoločne doľadujeme gramatiku a repliky tak, aby viac vyhovovali zahraničnému publiku.

Nasleduje vybavovanie komparzu, hercov, interiérov, čo na začiatku išlo veľmi ťažko, pretože ma nikto nepoznal a vybaviť napríklad reštauráciu bola záležitosť desiatok e-mailov a niekoľkohodinových vybavovačiek. Teraz to ide lepšie, mám vo videách anglicky hovoriacich hercov, veľa komparzu a aj priestorov. Potom nasleduje natáčanie jednotlivých scén a po ňom edit, ktorý mi vždy z nejakého dôvodu trvá hrozne dlho, lebo som strašný puntičkár. Tento proces sa opakuje každý týždeň. Síce som už 4 mesiace nemal víkend, ale neskutočne ma celý tento humbuk baví. Ničomu som nikdy neveril tak, ako môjmu terajšiemu kanálu.

Nedávno sa tvoja paródia Caseyho Neistata dostala až k nemu samotnému. Pomohlo ti jeho zdieľanie na Twitteri?

Omnoho menej, ako by ste čakali. Na človeka, ktorého sleduje na Twitteri cez milión ľudí mi to prinieslo “len“ 100,000 zahraničných pozretí. Čítal som článok, ktorý hovoril o tom, že ľudia na Twitteri na videá neklikajú, hlavne Američania. Hodia lajk, dajú re-tweet, ale samotné video si nepozrú. Video som zle načasoval, pretože 2 dni po jeho vydaní skončil Casey po roku a pol s dennými vlogmi. Ak by ma zazdieľal vo svojom dennom vlogu, tie čísla by boli omnoho vyššie. Som za to však aj tak neskutočne vďačný, prinieslo mi to aspoň nejakých zahraničných odberateľov a hlavne ten pocit, keď si vašu tvorbu pozrie vaša najväčšia inšpirácia, je na nezaplatenie.

Nebola to tvoja prvá paródia. Chystáš sa v podobnom formáte pokračovať?

Určite. Mojím klasickým konceptom je sarkastické rozoberanie témy poprepletané skečmi, tento štýl však nikdy nebude virálny, je to skôr o kontinuálnom budovaní kvalitnej komunity. Raz za čas chcem vydávať takéto paródie, ktoré majú potenciál dostať sa viac do zahraničia. Je to aj príjemné spestrenie môjho kanála a raz za čas mi bodne spraviť niečo odlišné.

Rozhodol si sa natáčať videá v anglickom jazyku. Stúpa na tvojom kanáli počet zahraničných sledovateľov?

Pomaličky, ale stúpa. Keďže tento koncept je mimoriadne populárny vo Francúzsku, mám tam menšiu fanúšikovskú základňu, dokonca mi fanúšikovia spravili na každé video francúzske titulky, takže som si ich mohol kompletne optimalizovať pre francúzske publikum. Okrem toho mám menšie fan komunity aj v USA, Veľkej Británii a Argentíne. Väčšinu však tvoria Česi a Slováci, YouTube to vie rozpoznať, a preto ma ani nepropaguje mimo týchto 2 krajín, čo je presne to, čo nechcem.

Neplánuješ niekedy opäť rozbehnúť veľký dabérsky projekt, akým bol Dano Drevo?

Na 99 % nie. Je za tým viac roboty, ako si človek dokáže predstaviť, trvalo by mi to možno aj 2 roky a tie v zálohe nemám.

Aké klady a zápory ma podľa teba súčasná SK/CZ scéna?

Až na pár výnimiek československú scénu nesledujem, resp. som ju prestal sledovať pred pár mesiacmi. Možno som veľmi náročný, ale mne osobne tu chýba človek, ktorý by ma vedel zabaviť alebo zaujať. Je to však úplne logické, pretože YouTube vás v Československu uživí jedine v prípade miliónov pozretí každý mesiac. Keďže normálni zaneprázdnení dospelí ľudia nemajú čas tráviť na YouTube hodiny denne, tieto pozretia generujú tí, ktorí na to čas majú – veľmi mladé publikum. Oni tvoria dopyt na našom YouTube. Tvorba tomu potom nasvedčuje. A možno som fakt len náročný divák, alebo mám proste rád iný štýl humoru.

Zmenil by si niečo na nej?

Nie som majiteľom YouTube a žijeme v slobodnej krajine, takže si každý môže robiť čo chce a ja sa s tým môžem jedine zmieriť/ignorovať to/prispôsobiť sa. Ak by som však mal moc niečo zmeniť, zobral by som niektorým československým tvorcom kameru, nech sa už nikdy nenatáčajú.

Myslíš, že dokážu youtuberi negatívne ovplyvniť detského diváka?

Áno. Najmä v Česku je zopár tvorcov, ktorí podľa mňa svojimi názormi a vystupovaním negatívne ovplyvňujú mladú generáciu, na ktorej je badať, že akosi stráca rešpekt ku všetkým a všetkému. Ale to sa už dostávame k inej téme. Koniec koncov, YouTube je oficiálne od 13 rokov, takže mladší divák by tam ani nemal čo hľadať a je to chyba rodiča, keď decko pozerá, ako nejaký YouTuber nadáva policajtom a vysmieva sa im.

Pred pár dňami si opäť obnovil obsah na tvojom cestovateľskom kanáli PeterLife návštevou univerzity v Malawi. Prichádza v tejto krajine s absolvovaním kvalitného školského vzdelania lepší a bohatší život?

Malawi je mimoriadne unikátna krajina a opäť by som o nej dokázal rozprávať hodiny. Ľudia sa tam delia do príjmových skupín podľa vzdelania. Človek, ktorý nemá skončenú ani základnú školu tam napríklad nemôže zarábať viac ako 75 dolárov mesačne (ceny sú tam len o trochu nižšie ako u nás!). S maturitou a vysokoškolskými titulmi plat rastie, ale nie je to žiadna výhra, preto tam veľa ľudí radšej obrába svoje políčko a serie na nejakú prácu. Okrem toho majú otrasnú vládu, ktorá okrem vysokých daní buzeruje ľudí rôznymi licenciami a okato kradne, kde sa dá. Práve preto je Malawi najchudobnejšia krajina na svete podľa HDP na osobu. Napriek tomu je to úžasné miesto, je tam veľa zelene, zvierat, dobrá infraštruktúra, nízka kriminalita a neuveriteľne priateľskí ľudia. Tá krajina má obrovský potenciál.



Často si bol v kontakte s africkými rodinami, ktoré rozhodne nežijú obklopené bohatstvom. Oplatí sa podporovať charitatívne organizácie, respektíve poputujú vyzbierané peniaze skutočne tým, ktorí ich v krajinách tretieho sveta potrebujú najviac?

Na túto otázku neviem odpovedať, pretože sa v týchto veciach nevyznám. Organizácie, s ktorými som bol v kontakte naozaj podporovali africké komunity a neverím, že by tie peniaze putovali inam.

Netajíš sa tým, že si proti mainstreamovým dovolenkovým destináciám. Týka sa to všetkých miest alebo len pár vybraných?

Nemôžem povedať, že som proti tomu, len si dané miesto menej užijem, keď som obklopený viac turistami ako miestnymi ľuďmi. Zároveň by som chcel precestovať nezvyčajné miesta, ktoré môžu byť aj trochu nebezpečné, kým som mladý. Do Ríma môžem ísť o 15 rokov s deťmi, do Malawi už nie.

Keby si mal odporučiť 2 krajiny, kam vycestovať sa úžasnými zážitkami, ktoré by to boli a prečo?

Mojou najväčšou srdcovkou je Argentína, tam som však býval 4 mesiace a nebol som klasický turista. Človek si tam užíva každodenný život, temperament Argentínčanov a zmes európskej a juhoamerickej kultúry. Čo sa týka intenzívnych zážitkov, tak by som ľudom odporučil Omán, ale tam to bolo podmienené tým, že pre nás organizovali výlety na nemainstreamové miesta Ománčania z dobrovoľníckej organizácie, kde sme pracovali a mali sme tam stále kontakt s miestnymi. Krajina naberie úplne iný rozmer, keď sa skamarátite s miestnymi ľuďmi a trávite s nimi veľa času. Najväčší punk v dobrom slova zmysle bolo však určite spomínané Malawi.

Ktoré miesta sa chystáš navštíviť najbližšie?

Mali sme ísť s priateľkou do Mjanmarska, ale dostala stáž v OSN, tak si aspoň môžeme ušetriť viac peňazí na leto. To by som chcel ísť určite naspäť do Afriky a rád by som posunul cestovateľské vlogy na vyššiu úroveň, len by som na to potreboval vyhrať aspoň menšiu lotériu.

Nechcel by si v budúcnosti natočiť dokumentárny film?

Si mi nahral vzhľadom na poslednú odpoveď. Veľmi rád by som začal natáčať jeden cestovateľský koncept, ktorý mám už dlhé roky v hlave, len je to finančne náročné. Je to niečo, čo ešte nikto nikdy netočil, bolo by to neskutočne zaujímavé a po anglicky. Ak to číta nejaký sponzor, napíšte mi na Facebooku. :D

Ktoré miesto na Slovensku sa ti páči najviac a prečo?

Moje úplne najobľúbenejšie miesto (samozrejme, okrem Tatier) bude asi Slovenský raj, raz za uhorský rok tam idem s ocom chytať ryby na člne a máme tam jednu nádhernú zátoku, kde to vyzerá ako v Kanade.

Na čo sa môžeme na PePePeťkovom kanáli tešiť najbližšie?

Práve na trochu iné video, ktoré som opäť točil s mierne virálnym zámerom. Bude to opäť trošičku prehnané a ofenzívne. Presne tak, ako to mám rád.

Na záver niečo z voľného času. Akú hudbu počúvaš a po akom druhu kinematografie najradšej siahneš? Športuješ?

Nemám vôbec obľúbený štýl hudby, páči sa mi toho veľa. Mám rád akustickú gitaru, ale aj rock, hip-hop atď. Z interpretov sú moji najväčší obľúbenci Red Hot Chili Peppers a ich bývalý gitarista John Frusciante, ktorého sólová tvorba je pre mňa pomaly až únikom z reality (ale treba nájsť tie správne albumy, veľa experimentuje a niektoré sa nedajú počúvať).

Z kinematografie som v podstate úplne presedlal na seriály, množí sa ich v poslednej dobe hrozne veľa kvalitných a s mojím tempom mi bude pár rokov trvať, kým ich všetky pozriem. Momentálne idem Westworld, je to úžasné.

Snažím sa športovať každý deň, striedam beh, futbal a posilňovňu, hlavne beh je pre mňa výborný relax, počas ktorého som už prišiel na veľmi veľa nápadov.

Obľúbená kuchyňa?

Obľúbená kuchyňa je jednoznačne ázijská, všetkým odporúčam aspoň raz vyskúšať thajskú polievku Tom-Yum, pretože je to tá najlepšia vec na svete.

Chceš niečo dodať?

Na záver by som vám chcel poďakovať za veľmi dobré otázky, vždy rád odpovedám šikovnému redaktorovi, ktorý sa pripraví. Prajem všetkým čitateľom úspešný rok 2017, takto na záver väčšinou známe osobnosti povedia nejakú múdrosť, takže pamätajte, aká matka, taká Katka. Na kanál mi radšej neklikajte, zhorší mi to zahraničné algoritmy (smiech).