Dôchodcovia ukrývali marihuanové laboratórium s produktom za viac než 1 milión eur v kope sena. Jeden z nich dokonca trpí rakovinou

Väčšina z nás nepohrdla seriálom s názvom Breaking Bad, v ktorom si Bryan Cranston strihol úlohu učiteľa chémie trpiaceho rakovinou, ktorý sa kvôli tomu vydá do drogového biznisu. Aj keď Heisenberg produkoval modrý metamfetamín, zdá sa, že v Spojenom kráľovstve získal v posledných rokoch slušnú konkurenciu a to nielen v oblasti profitu, ale aj čo sa týka veku. Policajná razia sa síce odohrala ešte minulý rok, lenže zaujímavé fotografie z romantickej farmy v britskej prírode sa dostali na svetlo sveta iba nedávno a zachytávajú to, ako traja starší muži premenili časť farmy na profesionálnu továreň na marihuanu.

Prvým pestovateľom bol 64-ročný Raymond Nicholls, druhým 63-ročný Ian Locke a tretím 51-ročný Martin Young, pričom títo traja muži mali podľa zistení vyšetrovateľov pracovať pod vedením neznámeho drogového gangu. Nepestovali teda marihuanu len sami pre seba, ale ďalej ju distribuovali cez svoje kontakty, aby na nej potom zarobili státisíce. Na farmu sa postupne presťahovali všetci traja a určite by si netušil, kam svoje profesionálne pestovateľské miestečko umiestnili. Ukryli ho pred očami nepovolaných svedkov do kopy slamy, takže ak by si nemal k dispozícii traktor, len veľmi ťažko by si sa dostal ku vstupným dverám do pestovateľského laboratória.

Fotografie z jeho vnútra naznačujú, že to mali traja chlapíci pevne pod kontrolou a vďaka ich drogovej operácii k nim peniaze len tak prúdili. Pri prvej razii sa policajtom podarilo objaviť marihuanu v hodnote cez 500-tisíc eur a spoločne s vybavením a ďalším podnikateľským potenciálom sa suma vyšplhala až na viac než 1 milión eur, takže naši dvaja dôchodcovia a ich mladší kumpán mali marihuanový biznis výborne rozbehnutí. Všetci traja sa napokon ku všetkému priznali a Ian s Martinom už aj boli odsúdení na 2, respektíve 3 roky väzenia, zatiaľ čo Raymond bol z väzby prepustený na kauciu kvôli zdravotným problémom, keďže má trpieť rakovinou. Aj on si zrejme pôjde posedieť za mreže, ak mu to zdravotný stav bude dovoľovať a nakoniec treba uznať, že traja postarší páni mali svoju drogovú operáciu premyslenú lepšie, než väčšina mladších pestovateľov.