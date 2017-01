Zvodná Soňa Skoncová zapózovala pred objektívom v odvážnych kúskoch oblečenia. Vyskúšala si aj zaujímavé parochne

Soňa Skoncová sa do povedomia na Slovensku dostala ešte v roku 2009, keď zahviezdila na súťaži Miss, skončila ako 1. vicemiss a práve na tomto úspechu postupne vystavala svoju kariéru. Krásna Soňa sa stále venuje aj modelingu, ale väčšinu času trávi na televíznych obrazovkách, keďže sa z nej okrem modelky stala aj šikovná moderátorka. Najnovšie sa nechala nahovoriť na sériu fotografií pre magazín Eva, kde si Soňa zapózovala v príťažlivom oblečení a stihla si vyskúšať aj jeden z horúcich trendov v móde, vďaka ktorému ženy nosia zaujímavé parochne a vedia tak zmeniť štýl aj farbu svojich vlasov zo dňa na deň. O fotografie v novej Eve sa postarala Anna Kovačič, styling si zase pod svoje krídla zobrala Miroslava Danielová, vlasy Jano Molnár a mejkap Sylvie Hadyiefendič. A ak by si sa na Soničku popozeral trošku dlhšie a preskúmal aj ďalšie fotografie z fotenia, potom si zaobstaraj nové číslo Evy, ktoré by si už v týchto chvíľach našiel na pultoch novinových stánkov.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.