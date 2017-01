Slovensko cez víkend zasiahne arktické počasie. Vydané sú aj tri výstrahy

Slovensko by sa malo pripraviť na poriadne mrazy. Podľa predpovede SHMÚ nás totiž zasiahne studené počasie. Od piatku, 6. januára, až do nedeľe, 8. januára, bude na našom území extrémne chladno. V piatok má najvyššia denná teplota vzduchu dosiahnuť -10°C až -16°C, na teplejšom juhu bude okolo -8°C. Víkend bude v podobnom duchu, teplota by cez deň nemala vystúpiť nad -10°C, všetko však má korunovať nepríjemný silný vietor, s prihliadnutím na ktorý vyústi pocitová teplota aj v nížinách až na -24°C. -29°C má byť zasa počas noci v dolinách a kotlinách. SHMÚ na toto obdobie vydal výstrahy (sobotnou výnimkou sú okresy Komárno, Dunajská Streda a päť bratislavských) pre snehové jazyky a záveje, vietor a nízke teploty. Kompletný prehľad výstrah nájdeš spracovaný na stránkach shmu.sk.



