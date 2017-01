Sia a dve deti v parochniach hľadajú cestu domov vo videoklipe Never Give Up

Film Lion, ktorý sa do lokálnych kín dostane vo februári, respektíve v marci, sa okrem iného môže pochváliť soundtrackom s piesňou Never Give Up. Tú má na svedomí obľúbená speváčka Sia a o jej produkciu sa postaral Greg Kurstin, majúci na konte viacero spoluprác so spomínanou umelkyňou. Snímka s Dev Patelom v hlavnej úlohe sa točí okolo päťročného chlapca, ktorý sa bratovi stratil na vlakovom nástupišti v Indii a na dlhšiu dobu sa tak oddelil od svojej rodiny a domova. Zo samotnej témy tohto filmu čerpá inšpiráciu aj videoklip ku skladbe Never Give Up, ktorý je zasadený do prostredia vlakovej stanice. Objavujú sa v ňom dve deti, majúce na hlavách pre Siu typické parochne a na tvárach čierne masky. Sú dojaté zo vzájomného stretnutia a následne hľadajú cestu domov. Vlaky, koľajnice a iné objekty vo vizuáli sú pomaľované textom onej pesničky, keďže klip má i funkciu lyric videa. Prezrieť si ho môžeš nižšie.

