V Rusku chtějí zakázat sprostá slova na veřejnosti. Metropolita Ilarion prý neřekl ani jedno za celých 50 let svého života

Ruská protestanská církev si přeje zakázat vulgarismy na veřejných místech. Před několika dny tento zarážející návrh přednesl metropolita Ilarion Alfejev během svého vystoupení v televizním pořadu Církev a svět. Podle 50letého biskupa by totiž sprostá slova neměla kontaminovat životy občanů či jejich okolní prostředí, v němž žijí, a za jejich užívání se budou hříšníci muset před Bohem kát. Konkrétní postihy v případě porušení zákazu nebyly nijak blíže nespecifikovány, mělo by se ovšem jednat o tresty administrativního charakteru, dokonce i krátký pobyt za mřížemi, spíše by však následovala peněžní pokuta. V některých oblastech Ruska přitom podobné tresty již platí.

Metropolita zároveň nezapomněl podotknout, že on sám prý během celého svého života žádné hrubé výrazivo nepoužil, a to i přesto, že svého času byl členem armády, kde se s nespisovnou mluvou setkával na pravidelné bázi. Nejprve byl údajně mezi ostatními vojáky terčem posměchu, on ale od svých zásad neustoupil a ke konci služby už pak dokonce pocítil, jako kdyby se lidé v jeho blízkosti styděli po sprostém slůvku sáhnout. Co si o zákazu sprostých slov myslíte vy? Dejte nám vědět v komentářích.