Titanic nepotopil ľadovec, ale tajomstvo ukryté v jeho trupe. Cestujúci ani len netušili o rozsiahlom požiari v podpalubí lode

Písal sa rok 1912 a na ceste z britského Southamptonu do amerického New Yorku sa prihodila jedna z najväčších lodných katastrôf všetkých čias. Plavidlo s názvom RMS Titanic, ktoré si odvtedy získalo už legendárny status, malo podľa pôvodnej verzie naraziť do ľadovca a následne sa potopiť do hĺbín Atlantického oceánu, kde spoločne s jeho troskami zomrelo aj ďalších minimálne 1500 ľudí. Ako to už pri katastrofách býva zvykom, po samotnom incidente sa pomaly začnú objavovať rôzne teórie o tom, či všetko prebehlo tak, ako to bolo oficiálne oznámené, alebo existovali aj ďalšie faktory, ktoré by mohli za potopením obrovského parníka stáť. Od nárazu do ľadovca prešlo už viac než 100 rokov a až teraz sa žurnalistom a vedcom zrejme podarilo odhaliť pravú príčinu toho, prečo Titanic po náraze do ľadovca klesol ku dnu tak rýchlo a ochotne.

Žurnalista Senan Molony strávil viac než 30 rokov prehrabávaním sa starými dokumentmi, fotografiami a vyhláseniami o tom, ako prebehla celá katastrofa. Za tie roky pracoval s mnohými konšpiračnými teóriami hovoriacimi napríklad o tom, že v skutočnosti sa nepotopil Titanic, ale jeho sesterská loď Olympic, aby ich vlastníci mohli získať finančné odškodnenie od poisťovne. Napriek tomu, že sa väčšina teórií neukázala ako správna, Senan Molony jedného dňa narazil na informácie o tom, že v trupe Titanicu mal zúriť požiar ešte dávno pred tým, než sa loď vôbec vybrala na more. Senanovi sa počas dlhoročnej analýzy príčin toho, prečo skončil Titanic na oceánskom dne, podarilo dostať k fotografiám pravej strany trupu ešte z lodeníc v Belfaste, odkiaľ sa plavidlo vybralo do Southamptonu, aby tam nabralo svojich cestujúcich.

Na spomínaných fotografiách získaných od inžiniera pracujúcho na Titanicu si Senan všimol jasné stopy toho, že všetko v útrobách lode nebolo tak, ako by malo. Čierne stopy tiahnuce sa až 9 metrov po pravej strane trupu mohli znamenať len to, že sa vnútri Titanicu rozpútal požiar, ale keďže sa ho dlhé dni nedarilo uhasiť a nezdalo sa, že by mal nejako výrazne ovplyvňovať výkon lode, vlastníci Titanicu sa rozhodli pokračovať v plánovanej plavbe aj napriek výraznému nebezpečenstvu. Senanovi sa podarilo zistiť, že požiar mal vzniknúť v miestnosti, kde bolo uskladňované uhlie a jeho začiatok bol odhadovaný na približne 10 dní pred tým, než sa plavidlo dostavilo do Southamptonu na začiatok svojej cesty. Až 12 mužov sa naraz snažilo požiar dostať pod kontrolu, lenže pri obrovskom množstve uhlia sa im to nedarilo, a tak dostali príkaz od šéfa J. Bruce Ismaya, aby požiar udržali v tajnosti a skrývali jeho existenciu najmä pred cestujúcimi. Teóriu Senana Molonyho dokonca podporuje aj fakt, že Titanic bol v prístave v Southamptone pristavený tak, aby nastupujúci cestujúci nemohli vidieť jeho stranu so spomínanými čiernymi stopami po horiacom uhlí, a nevznikli tak prípadná panika a strach.

Po tom, čo Senan nechal získané fotografie zobrazujúce čierne stopy od požiaru na pravej strane trupu analyzovať odborníkmi na metalurgiu pracujúcich s kovmi celý život, bolo mu jasné, že ľadovec nemusel byť jediným zodpovedným faktorom za potopenie Titanicu. Podľa informácií zverejnených v novom dokumente Titanic: The New Evidence na kanáli Channel 4 by bol schopný požiar dosahujúci teplotu cez 1000 stupňov Celzia oslabiť oceľový trup lode až o 75 percent a keďže Titanic narazil do ľadovca len niekoľko metrov od miesta, pod ktorým zúril požiar, je viac než pravdepodobné, že následky nárazu nemuseli byť také katastrofické. Dnes už nezistíme, či by Titanic bez požiaru a v plnej kondícii dokázal nárazu do ľadovca odolať vo väčšej miere, ale je úplne jasné, že RMS Titanic sa na svoju cestu do Spojených štátov amerických ani len nemal vydať. Nechať predsa obrovský parník s mohutným požiarom v podpalubí preplávať Atlantický oceán s tisíckami cestujúcich na palube, to nie je rozhodnutie, na ktoré by mohol byť ktokoľvek pyšný.