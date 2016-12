Muž, vďaka ktorému bolo naše detstvo čarovné. Vynálezca kindervajíčok William Salice zomrel, jeho nápad si zamilovali milióny detí

Hádam každý z nás v detstve, ak to tak náhodou nie je aj dodnes, miloval kindervajíčka. Niekto pre originálnu a lahodnú chuť, iný zas kvôli vzrušujúcemu prekvapeniu, ktoré sa skrývalo za čokoládovou škrupinkou. Ako už z názvu plynie, kindervajíčko patrí do kolekcie sladkostí Kinder, ktorú zas vlastní Ferrero. No a veľmi blízkym spolupracovníkom zakladateľa pochutinového gigantu bol práve William Salice, muž, ktorý nám svojím nápadom spravil detstvo čarovnejším. Nápad čokoládových vajíčok zhmotnil v roku 1974, kedy sa prvé Kinder Surprise! dostali na trh. Všetko pod sloganom slávte Veľkú noc každý deň! Mimochodom, ich príbeh nebol vôbec jednoduchý. Hneď od začiatku musela spoločnosť čeliť mediálnemu škandálu po tom, čo sa na hračke zadusilo trojročné dieťa. Dnes sú vajíčka zakázané predávať napríklad v USA, kde sa podľa zákona nemôžu v jedle nachádzať nejedlé predmety. William pracoval pre Ferrero 47 rokov a svojimi nápadmi prispel k legendárnym produktom ako Nutella, Ferrero Rocher či Kinder mliečne rezy. Narodil sa v Turíne v roku 1933 a výpoveď z Ferrera podal pred deviatimi rokmi. O tom, ako si boli so zakladateľmi blízky svedčí aj rozveseľujúce odstupné 400 000 €. V rodnom Turíne aj ako 83-ročný zomrel.

