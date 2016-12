Zomrel spevák George Michael. Hviezdny hudobník chystal budúci rok veľkolepý návrat na scénu

Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, kedy si každý želá, aby sa o rok pri rovnakom stole stretla celá rodina v rovnakom zložení. Bohužiaľ, v rodine speváka Georgea Michaela budú budúce vianočné sviatky vyzerať oveľa pochmúrnejšie. Známy hudobník, ktorý sa na vrchol svojej slávy postupne prepracoval ako člen skupiny Wham!, zomrel na 1. sviatok vianočný vo veku 53 rokov. Jeho kariéra bola najvýraznejšia ešte v 80. a 90. rokoch minulého storočia, keď sa mu v priebehu rokov podarilo predať cez 100 miliónov albumov a koncertoval po celom svete. V posledných rokoch sa však George Michael utiahol skôr do úzadia a situáciu na scéne sledoval s odstupom, aby sa dôkladne pripravil na svoj veľkolepý návrat na scénu, ktorý sa mal konať v roku 2017. George plánoval obnovenie sólovej kariéry, ale aj vlastný dokumentárny film.

Publicista zosnulého speváka vydal vyjadrenie pre verejnosť obsahujúce slová o tom, že George zomrel v pokoji svojho domova a jeho rodina sa momentálne rozhodla neposkytnúť žiadne ďalšie informácie. Nevedno teda, čo stálo za smrťou veľkého hudobníka, a tak môžeme len skonštatovať, že rok 2016 si so sebou zoberie ďalšieho velikána.

