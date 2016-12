Nevinný muž vyšiel po 31 rokoch na slobodu vďaka testu DNA a ako kompenzáciu mu ponúkli 75 dolárov. Ľudia sa za Lawrenca rozhodli zabojovať

V minulosti sa objavilo množstvo prípadov toho, keď sa nevinní ľudia dostali do väzenia za skutky, ktoré vôbec nespáchali len kvôli tomu, že dôkazy boli nedostačujúce, podstrčené, svedkovia nespoľahliví, ale rozsudok aj tak nakoniec padol otrasný. Lawrence McKinney by sám vedel porozprávať o tom, ako sa človek vyrovnáva s tým, keď ho pošlú do väzenia za hrôzostrašný čin a nemá pred sebou žiadnu ďalšiu budúcnosť, aj keď vie, že je nevinný. Ešte v roku 1978 sa Lawrence dostal pred súd a nakoniec aj do väzenia za to, že mal údajne znásilniť ženu a následne jej ešte aj ukradnúť televízor. Lawrence ani sám nevedel, ako sa do prípadu zamotal, keď sa odrazu musel postaviť a vypočuť si rozsudok. Súd ho vtedy aj napriek nepostačujúcim dôkazom uznal vinným a za znásilnenie mu udelil odňatie slobody v trvaní 100 rokov. Ďalších 15 rokov mu pridal navrch za krádež televízora a Lawrence za mrežami napokon skutočne skončil.

Našťastie, technológie sa od konca 70. rokov minulého storočia pohli dopredu míľovými krokmi a viacero prípadov bolo znovuotvorených po tom, čo ľudia poukázali na nezrovnalosti v nich. Niektorí väzni svoj trest bohužiaľ neprežili a zomreli ešte pred jeho vypršaním, no v Lawrencovom prípade sa po dlhých rokoch nespravodlivosti šťastie usmialo aj naňho. V roku 2009 bol prípad opätovne otvorený a keď boli archivované dôkazy preskúmané pomocou nových metód odhaľovania prítomnosti genetického materiálu, testy DNA jasne preukázali, že Lawrence sa na mieste znásilnenia ani len nenachádzal. Po dlhých 31 rokoch dostal Lawrence druhú šancu na život. Nespravodlivosť ho v roku 1978 priviedla za mreže a on si za ten čas na život trestanca zvykol natoľko, že si ani v najbláznivejších snoch nepredstavoval, ako sa raz bude opäť prechádzať po uliciach ako slobodný občan. Spoločne so svojím právnikom sa rozhodli zabojovať za to, aby Lawrence získal od štátu Tennessee aj patričnú finančnú kompenzáciu za roky, ktoré musel neprávom stráviť za mrežami, ale právny systém sa mu po prepustení prakticky vysmial priamo do tváre. V spomínanom roku 2009 mu bola uznaná kompenzácia vo výške smiešnych 75 dolárov a človek potrestaný životom sa opäť raz ocitol v slepej uličke.

Smiešnych 75 dolárov pritom nebolo na celom prípade najhoršie. Za 31 rokov strávených vo väzení po nespravodlivom rozsudku má v súčasnosti nárok na maximálnu výšku odškodnenia iba 1 milión dolárov, čo je suma, ktorú by v ideálnych podmienkach dokázal poctivou prácou zarobiť možno aj trikrát. A nejde pritom len o to, o koľko potenciálnych výplat ho rozsudok pripravil. Ako sa sám Lawrence rozhovoril, súdy ho pripravili o dvadsiate, tridsiate aj štyridsiate roky života a nikdy nedostal šancu začať si budovať kariéru či založiť rodinu. Život predsa nie je len o peniazoch, ale aj o stretnutia so svojimi blízkymi v pokoji vlastného domova, čo Lawrencovi nebolo nikdy dopriate. Okrem smiešnych 75 dolárov ako kompenzácie ho však súdnictvo neprestalo trápiť ani naďalej. Lawrence sa so svojím právnikom totiž snaží o to, aby ho súd celkovo zbavil obvinenia, uznal jeho nevinu a postavil ho tak do rovnocennej pozície so všetkými čestnými občanmi v štáte. Aj keď mu čin vymazali z registra trestov, obvinenie ešte stále v záznamoch existuje a ľudia, ktorí nevedia o čo išlo, naňho stále pozerajú ako na kriminálnika. Predchádzajúce snahy o zbavenie obvinenia už dvakrát zlyhali po tom, čo mu boli tieto žiadosti zamietnuté a zdá sa, že právnemu systému a najmä jeho zástupcom vôbec nejde o to, aby napravili svoje nesprávne rozhodnutie spred rokov. Snažia sa skôr kauzu zamiesť pod koberec a ochrániť si svoje kariéry, keďže dodnes v ňom aktívne pôsobia ľudia, ktorí na prípade Lawrenca pracovali.

Wrongly imprisoned for 31 years, Lawrence McKinney is finally free but was compensated only $75. Was justice served? What are your thoughts? pic.twitter.com/CKu3RuOLP6 — We Self Express (@WSE_1) 16. prosince 2016

Keď to už inak nešlo, Lawrence so svojím právnikom sa rozhodli jeho príbeh medializovať. Nevinný muž ochotne poskytol niekoľko rozhovorov, porozprával o svojom živote za mrežami a o tom, ako prežíval svoj rozsudok, aj keď sám vedel, že je nevinný. Ľudia okolo neho napokon založili aj petíciu volajúcu po tom, aby súdy konečne zrušili obvinenia a oficiálne uznali jeho nevinu, ktorá dosiahla už cez 11-tisíc podpisov a my veríme, že sa spravodlivosť dotiahne až dokonca.

Parole board hearing to recommend exoneration for Lawrence McKinney starts. pic.twitter.com/lNK9W9wlhz — Andy Humbles (@AndyHumbles) 27. září 2016