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Svetlo, ktoré zastavilo ulice. Lousy Auber a Ploom rozžiarili Bielu noc
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Tento článok je PR správa spoločnosti Ploom.
dnes 8. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 1:49

Svetlo, ktoré zastavilo ulice. Lousy Auber a Ploom rozžiarili Bielu noc

Svetlo, ktoré zastavilo ulice. Lousy Auber a Ploom rozžiarili Bielu noc
Zdroj: Ploom
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Tohtoročná Biela noc opäť vyhnala z domovov davy zvedavých ľudí.

Zákutia Bratislavy rozžiarili svetlá, ktoré ponúkli magickú atmosféru. Počas 12. ročníka už tradičného festivalu moderného umenia ožil aj ikonický bytový dom na Palackého ulici, ktorý sa vďaka umelcovi Lousymu Auberovi premenil na vizuálnu poctu pôvodnému konceptu budovy a priniesol tak celkom nový pohľad na jej architektúru.

Nikomu nedal šancu ľahostajne prejsť

Už z diaľky všetkých lákala fascinujúca a žiarivá dominanta. Neprehliadnuteľná, hravo pulzujúca, nabitá energiou – presne tak by sme mohli popísať inštaláciu preSVIT, ktorá sa na festivale objavila vďaka podpore značky Ploom. Charakteristický plášť budovy z priesvitných kopilitových tvárnic premenila na jemne pulzujúcu svetelnú kompozíciu.

Ľudia na chodníkoch spontánne zastavovali, aby si úkaz mohli vychutnať naplno a zaznamenať aj do svojich mobilných telefónov. Dav bol taký hustý, že sa okolo neho nedalo ani prejsť.

ploom
Zdroj: Ploom

Za týmto vizuálnym zážitkom stojí známy umelec Lousy Auber, ktorý inštaláciou dokonale vystihol podstatu priestoru. Ako sám hovorí, budova na Palackého ulici ho dlhodobo priťahovala.

„Konkrétne táto budova je niečo, čo ma dlhodobo zaujímalo. Prišlo nám ako dobrý nápad zdôrazniť pôvodnú prácu architektov. Najväčšie umenie je vždy dostať sa do toho momentu, keď to už reálne realizujeme. Dnes sme tu a pozeráme sa na to. Takže sa z toho veľmi teším,“ vysvetlil s nadšením autor inštalácie.

Hoci mal Lousy toto dielo pripravené v šuflíku už od roku 2019, správna chvíľa prišla až teraz. A výsledok stál za to. „Tým, že budova má 5 poschodí, tak na každom poschodí máme niekoľko svetiel a s tímom sa s tým potom hráme svetelne a farbami,“ dodáva Lousy.

Jeho kreatívna cesta so značkou Ploom odštartovala na tohtoročnom Milan Design Weeku. Úspešná spolupráca odvtedy prekvitá a po Bratislave sa na nich tešia aj návštevníci pražského Designbloku.

Keď umenie potrebuje len dostatočnú dôveru

Neďaleko samotnej inštalácie, priamo v srdci Starého Mesta v priestoroch GRAO, vyrástla na tri dni aj štýlová Ploom zóna. Miesto, kde sa dalo na chvíľu zastaviť, osviežiť sa a vychutnať si príjemnú atmosféru v spoločnosti priateľov.

„Inštalácia preSVIT veľmi pekne vystihuje aj to, ako vnímame podporu umenia. Lousy Auber nevytvoril na budove niečo nové – iba dokázal odkryť to, čo v nej bolo prítomné od začiatku, no zostávalo skryté. A podobné je to aj s talentom. Ten netreba vytvárať, treba mu dať priestor, dôveru a príležitosť ukázať sa naplno. Presne tak chceme pristupovať k podpore umelcov aj pri ďalších projektoch a podujatiach,“ priblížila Lýdia Valentová, zo spoločnosti JTI, ktorá na trh prináša Ploom.

Ploom
Zdroj: Ploom

Frajer na záver

To však zďaleka nebolo všetko. Svieža inštalácia poslúžila počas posledného dňa festivalu aj ako kulisa na nahrávanie videoklipu k novému singlu kapely Billy Barman, s ktorou Ploom taktiež dlhodobo spolupracuje.

Tohtoročná Biela noc opäť ukázala, že keď sa spoja správni ľudia, odvážna vízia a silná podpora partnera, vznikajú momenty, ktoré v nás rezonujú ešte dlho po tom, čo svetlá zhasnú.

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Náhľadový obrázok: Ploom
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