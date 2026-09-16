Dielo slovenskej umelkyne Dominiky Žákovej môžeš mať doma aj ty. K reproduktoru Samsung Music Frame ho dostaneš ako darček

Samsung a Dominika Žáková predstavili spoluprácu priamo v bratislavskom ateliéri umelkyne.
Umenie nemusí zostať len na stenách galérií. Samsung spojil sily so slovenskou maliarkou Dominikou Žákovou a prináša motív z jej série „Sudoku“ na ART panel Samsung Music Frame. Bezdrôtový reproduktor v dizajne obrazového rámu prepája hudbu so súčasným slovenským umením.
Farba je jedným z hlavných prvkov tvorby Dominiky Žákovej. Pracuje s výraznými farebnými plochami a geometrickými formami a skúma, ako rôzne kombinácie farieb menia vnímanie obrazu aj priestoru.
Práve preto jej tvorba prirodzene zapadla do konceptu Samsung Music Frame. Ten spája obraz a hudbu v jednom prvku interiéru a umožňuje dostať Dominikinu tvorbu z galérie priamo do domácností.
„Music Frame spája funkciu bezdrôtového reproduktora s dizajnom obrazového rámu a vymeniteľným ART panelom, vďaka čomu môže byť zároveň dizajnovým kúskom umenia v interiéri. Práve preto nám dávalo zmysel prepojiť ho s tvorbou lokálneho umelca. Dominika Žáková nás oslovila svojou výraznou prácou s farbou a charakteristickým vizuálnym rukopisom, ktorý sa prirodzene prepája s konceptom Music Frame. Teší nás, že vďaka tejto spolupráci môžeme jej tvorbu priniesť aj do slovenských a českých domácností,“ povedal Miroslav Zahorec, Product Manager v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.
Zo série „Sudoku“ priamo do Music Frame
Motív použitý na Music Frame pochádza zo série Dominiky Žákovej „Sudoku“, ktorú autorka rozvíja od roku 2024. Cyklus geometrických malieb vzniká na pravidelnej štvorcovej mriežke, do ktorej Dominika postupne vkladá farby a hľadá medzi nimi prechody, harmónie aj kontrasty.
Kým originál diela si možno aktuálne pozrieť na výstave Farba určuje priestor v košickom Mína Art Space, jeho motív sa vďaka Music Frame môže stať súčasťou interiéru doma.
„Názov Sudoku nevznikol náhodou. Na začiatku každého obrazu si do gridu (pravidelnej štvorcovej mriežky) vložím niekoľko farieb, zvyčajne päť až šesť, a následne medzi nimi postupne hľadám prechody, vzťahy, harmónie a kontrasty. Zároveň vnímam túto sériu aj ako jemnú rebéliu voči neustálej potrebe produktivity. Tieto obrazy vznikajú pomaly, bez tlaku na výkon. Ich farebnosť je zámerne pozitívna, ašpiratívna, utopická. Snažím sa svojou maľbou vytvárať priestor, v ktorom je možné na chvíľu sa zastaviť a jednoducho byť,“ hovorí umelkyňa Dominika Žáková.
Prepojenie s hudbou pritom nie je v Dominikinej tvorbe nové. Už vo svojej skoršej tvorbe pracovala s paralelou medzi vnútornou štruktúrou maľby a hudbou. V Music Frame sa teraz oba svety spájajú, a to doslova - na stene funguje ako obraz s jej motívom a zároveň ako bezdrôtový reproduktor.
Music Frame spája bezdrôtový zvuk s dizajnom obrazového rámu
Samsung Music Frame je bezdrôtový reproduktor navrhnutý v podobe obrazového rámu, vďaka čomu prirodzene zapadne medzi obrazy, fotografie a ďalšie prvky interiéru. Jeho vzhľad možno prispôsobiť pomocou vymeniteľného ART panelu, ktorý v rámci aktuálnej spolupráce dopĺňa aj motív z tvorby Dominiky Žákovej.
Music Frame môže fungovať ako samostatný bezdrôtový reproduktor, ale aj ako súčasť domáceho audiovizuálneho systému. Po bezdrôtovom prepojení s kompatibilným televízorom Samsung, napríklad modelom The Frame, umožňuje technológia Q-Symphony, aby televízor a Music Frame hrali spoločne bez toho, aby sa niektorý z reproduktorov stlmil. Do systému možno zapojiť až dva reproduktory Music Frame, a vytvoriť tak zvukové riešenie, ktoré zároveň prirodzene zapadne do interiéru.
Reproduktor podporuje aj technológiu Dolby Atmos s pohlcujúcim 3D zvukom a funkciu SpaceFit Sound Pro, ktorá analyzuje celú miestnosť a prispôsobuje zvuk danému priestoru. Hudbu možno bezdrôtovo streamovať zo smartfónu cez Wi-Fi alebo Bluetooth a zariadenie ovládať prostredníctvom aplikácie SmartThings.
Spolupráca s Dominikou Žákovou zároveň nadväzuje na širšie prepájanie technológií Samsung s umením. Jedným z príkladov je Samsung Art Store, ktorý sprístupňuje prostredníctvom kompatibilných obrazoviek diela umelcov, múzeí, galérií a umeleckých inštitúcií z celého sveta.
Samsung Music Frame je dostupný za odporúčanú maloobchodnú cenu 299 eur.