Tieto mladé Slovenky a Češky prinášajú na scénu tvrdý rap, ale aj anjelské hlasy.

Aj keď Sara Rikas dobyla slovenskú a českú scénu so svojou kreatívnou lyrikou a nezabudnuteľným hlasom, tieto mladé speváčky, o ktorých si možno ešte nepočul, prinášajú na scénu anjelské hlasy, ale aj tvrdý rap.

Mess

So speváčkou Mess, vlastným menom Michaela Nemcová, sme sa rozprávali už pred pár rokmi o EP NA SRDCI MODRINY A NA PERÁCH LESK, na ktorom má feat od známeho rapera a najnovšieho člena labelu Rychlí kluci – SIMILIVINLIFE.

Michaela koncom minulého roka vydala ďalšie emotívne EP s názvom MESS a v poslednej dobe na svojom Instagrame teasuje aj možný príchod novej hudby. Jej jemný hlas a emotívne texty sa ti zaryjú nielen do tela, ale aj do duše.

Blanch

Blanch možno poznáš z jej spoluprác so Saulom alebo Wenom na ich posledných albumoch, no táto speváčka má aj sama o sebe dlhú a krásnu diskografiu. Hoci Blanch uprednostňuje spievanie v angličtine, jej texty sú premyslené a plné emócií.

Na streamovacích platformách nájdeš štyri projekty, kde jej slová dotvára hudba, ktorá s nimi nádherne ladí. Svoj najnovší projekt Her in Me vydá už toto leto ako nezávislá umelkyňa.

Eli Michaili

Ak ťa zaujímalo, kto spieva refrén na Sameyovej piesni „Stuopa Dym“ z albumu Kto Sa Boji Nesmie Do Lesa, tak je to presne táto mladá Češka. Eli vydala v roku 2022 spolu s Laris Diam spoločný album s názvom NIENNA, a síce sama nič dlhšie nevydala, oplatí sa obrátiť aj na jej staršiu tvorbu.

Natalia Blunt

Raperka Natalia Blunt vydala v roku 2021 svoj debutový album Loyal a minulý rok predstavila svoj druhý projekt MOMENTUM. Jej rap je tvrdý, no zároveň si zachováva feminínny doťuk. Trapové beaty dokonale ladia s jej nekompromisným prejavom. Natalia si postupne buduje fanbase na českej rapovej scéne a všimli si ju aj raperky ako Sawsane, ktorá je na Separovom najnovšom albume NEVIEM.

Rebis

Rebis, vlastným menom Rebeka Kmeťová, ťa vtiahne do sveta tanečnej, no precítenej hudby s nádhernými vizuálmi. V roku 2022 vydala svoj debutový album Svetlo, na ktorom okrem hudby, ktorá ťa rozhýbe, nájdeš aj emotívny track „Martini“. V minulosti taktiež spolupracovala s umelcami ako Taomi, ale väčšinou si vo svojej tvorbe vystačí sama. Jej hudba sa vyznačuje jedinečnou atmosférou, ktorá sa dotkne nielen tela, ale aj duše.

Sky

Slovenka Sky tento rok nepoľavuje, vydala už šesť singlov, pričom posledným je skladba „z pekla do neba“. Tá sa vyznačuje prepracovanou produkciou, ktorá dokonale dopĺňa jej prenikavý hlas. V roku 2022 vydala album Blue. Celá jej tvorba je viac umelecká a pohybuje sa na pomedzí rapu, melodickejších beatov a spevu, ktorý výborne podčiarkuje jej texty.

Yambro

Yambro svojím prenikavým hlasom zaujala už v minuloročnej súťaži The Mag Wrap. Táto slovenská speváčka a raperka vydala v roku 2022 album s názvom Slow Low, na ktorom krásne ukazuje svoju všestrannosť. Koncom mája predstavila kolaboračný album CHATA spolu s umelcami DOC BNG, Mladeyvlk a Nell O'Donell.

Jej hlas je na scéne rozhodne nenahraditeľný a dokáže doplniť každý track o emóciu, ktorú poslucháč rozhodne ucíti. Ak by si sa o nej chcel dozvedieť viac, rozhodne kukni náš rozhovor.

Nia

V neposlednom rade som narazila na mladú raperku a speváčku pod menom Nia, ktorá v roku 2024 vydala svoje EP DEREALIZE. Jej tvorba určite prináša nový vibe, ktorý na slovenskej rapovej scéne chýbal. Výborne využíva autotune, ktorý jej hlasu mimoriadne svedčí a dodáva skladbám jedinečný nádych. V júni by mala vydať projekt LOST 4NGEL S1GN4L, ktorý teasovala na svojom Instagrame. Náš rozhovor s ňou nájdeš tu.