Samsung hľadá dobrodruhov pre nový projekt „Epická dvojka“ – poď na trip, ktorý ti zmení život. Prihlasovanie končí dnes

Si ready na najväčšie dobrodružstvo leta? Samsung končí casting do nového projektu Epická dvojka. Staň sa súčasťou nezabudnuteľného roadtripu po boku známeho influencera.

Cieľ? Neznámy. Zážitky? Neopakovateľné. Výbava? Ekosystém Samsung Galaxy s AI a najnovším Galaxy S25. A ty? Možno si ten správny človek, ktorého hľadajú.

Projekt „Epická dvojka“ nadväzuje na Epickú jazdu z roku 2023, ktorá valcovala sociálne siete a získala aj prestížne ocenenie Zlatý středník. Traja odvážlivci vtedy prešli Česko a Slovensko v karavane, odpojili sa od bežného života, zažili nové zážitky, splnili sériu výziev a vytvorili virálny content, ktorý oslovil tisíce fanúšikov.

Teraz prichádzaš na rad ty. Tento ročník bude ešte väčší, divokejší a interaktívnejší – päť influencerov, päť parťákov a parťáčok z radov verejnosti, päť jedinečných príbehov, ktoré môžeš spoluvytvárať aj ty. Čaká ťa cesta, ktorá nebude len o scrollovaní, ale o skutočných zážitkoch, ktoré zmenia tvoje leto – a možno aj život.

Každá z 5 dvojíc (influencer + fanúšik) zažije cestu plnú výziev, nečakaných zastávok a tvorby contentu, ktorý napíše nezabudnuteľné zážitky na tvoje leto 2025. Počas 10 dní sa budú dvojice spoliehať nielen na seba, ale aj na AI asistenta Google Gemini, ktorý je plne integrovaný v zariadeniach Galaxy S25. Ten bude pomáhať s navigáciou, plánovaním aj spontánnymi rozhodnutiami. Už iste správne tušíš, že Epická dvojka bude jedinečný experiment spojenia technológie a ľudskej intuície.

Celé dobrodružstvo môžeš zažiť po boku týchto známych tvárí:



· Samuel Procházka - · Martin Creep – @martin_creep · Nikola Kasalová – @niathebaby · Erik Šafařík – @erik.safarik · Natálie Kotková – @natali.kot · Petr Duppal – @the_duppy · Samuel Procházka - @samuel.prochazka

Ako sa zapojiť?

Je to easy – do 28. mája 2025 natoč max. minútové video, v ktorom ukážeš, prečo máš byť práve ty súčasťou Epickej dvojky. Publikuj ho na TikToku, označ @samsungczsk a pridaj hashtag #Epicka2. Finalisti budú pozvaní na osobný kasting do Prahy, ktorý sa uskutoční 6. júna 2025.

Čo získaš?

10 dní epického cestovania (16. – 26. 6. 2025), pri ktorom nezaplatíš ani cent – Samsung hradí všetky náklady až do výšky 12 000 €

Samsung Galaxy S25 a ďalšie zariadenia z ekosystému

Známeho influencera ako parťáka na ceste

Content, zážitky a spomienky, ktoré sa zdieľajú samy

Kto môže ísť?

Ak máš 18+, chceš cestovať, baví ťa svet sociálnych sietí, najmä TikToku, a nebojíš sa výziev, prihlás sa. Kompletné pravidlá a podmienky nájdeš na tomto odkaze.

Buď súčasťou dobrodružstva, v ktorom technológie, umelá inteligencia a ľudský príbeh tvoria nezabudnuteľnú kombináciu. Epická dvojka čaká práve na teba.