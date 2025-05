Najväčšia banka na Slovensku oslavuje jubileum. Slovenská sporiteľňa funguje už 200 rokov

To, čo dnes zvládneš pár klikmi v aplikácii George – šetriť či investovať, začalo pred 200 rokmi prvou bankou a vkladnou knižkou na území dnešného Slovenska.

Skús si to predstaviť. Žiješ v roku 1825. Večer sedíš doma pri sviečkach, nemáš internet, žiadny Netflix, ani Coca-Colu (tá vznikla až o 61 rokov neskôr) a ak chceš poslať niekomu správu, musíš napísať list a čakať týždne na odpoveď. Našetrené peniaze si schovávaš doma do matraca.

Práve v tomto roku začala svoju cestu aj predchodkyňa Slovenskej sporiteľne. Veril by si tomu? Jej cesta sa začala písať pred 200 rokmi. A dnes je s 2 miliónmi klientov najväčšou digitálnou bankou na Slovensku.

Svet sa zmenil

Odvtedy sa toho veľa zmenilo. Jedna vec však zostala rovnaká: tak ako vtedy, aj dnes snívame o lepšej budúcnosti. Rovnako ako všetky generácie. Naši pra-prarodičia dreli na poliach a v chudobe sa dožívali v priemere o polovicu menej rokov ako my. Snívali však o lepšej budúcnosti. V porovnaní s nimi sme na tom ekonomicky násobne lepšie, no ani súčasné generácie neprestávajú snívať. A tak to má byť.

Zdroj: SLSP

Čo s tým má sporiteľňa?

Sny o lepšej budúcnosti potrebujú partnera. A tak prišla Slovenská sporiteľňa s prvou vkladnou knižkou už v roku 1828. A spôsobila revolúciu. Ľudia si mohli konečne zhodnotiť úspory, ktoré dovtedy ležali ladom kdesi pod matracom, vystavené častým domácim požiarom a krádežiam.

Nasledovali ďalšie inovácie – prvý bankomat v celom Československu už v roku 1989. Pravdepodobne ho už veľmi nevyužívaš, svetu dnes vládnu virtuálne peniaze. Internet banking, mobilné bankovníctvo, skvelá banková aplikácia George. Okrem vynikajúceho hodnotenia v app storoch, kde dosahuje 4,8 hviezdičiek z 5, získala aj dve prvenstvá v prestížnej ankete Smart Banka 2025. Vybavíš s ňou pár klikmi všetko, od platby až po investovanie do ETF fondov, akcií, či dlhopisov.

Vďaka týmto inováciám Slovenská sporiteľňa pomohla počas svojej 200-ročnej existencie premeniť milióny snov na skutočnosť a robí tak naďalej. Moderné hypotekárne úvery uľahčujú cestu k vytúženému vlastnému bývaniu. Študentské pôžičky umožňujú mladým vybrať si najlepšiu školu a študovať kdekoľvek si zmyslia.

Investície do zelených technológií prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Financovanie podnikateľov podporuje inovácie, vďaka ktorým môžu naše firmy konkurovať na globálnych trhoch. Inkluzívne digitálne finančné služby zabezpečujú prístup pre každého bez rozdielu.

Zdroj: SLSP

Keď začneš veriť svojim snom, budúcnosť je tvoja

Naše túžby sa menia, ale neprestávame snívať. Pamätáš si, ako sporiteľňa v roku 2022 ako prvá na Slovensku využila AI v reklame a „oživila“ Júliusa Satinského? Zrejme si netušil, že Julo ako chlapec chodil denno-denne obdivovať otáčacie dvere, fontánu a trezory do ikonickej centrály banky na dnešnom bratislavskom Námestí SNP.

Dnešné deti a mladí snívajú o robotike, vesmírnych letoch, lietajúcich autách či vyriešení klimatickej krízy. Slovenská sporiteľňa je tu pre všetkých, ktorí sa neboja snívať. Pretože na začiatku malých aj veľkých vecí, dôležitých pre ľudí, sú ich sny. Keď začneš veriť svojim snom, budúcnosť je tvoja.