Agát každú nedeľu navarí na celý týždeň. Jedlo si krabičkuje.

V dnešnej dobe, keď sa uponáhľaný životný štýl často spája s rýchlym občerstvením a neustálym nedostatkom času na varenie, prichádza na scénu Agát – žena, ktorá svojím prístupom k jedlu a domácnosti inšpiruje tisíce ľudí. Je nielen matkou, pedagogičkou a dobrovoľníčkou, ale aj tvorkyňou obsahu, ktorý ukazuje, že domáce varenie nemusí byť zložité, drahé ani časovo náročné. Rodinné nákupy pre troch členov zvláda za približne 45 eur týždenne.

Svojimi videami na TikToku a YouTube, kde má tisícky fanúšikov búra mýty o tom, že kvalitná strava si vyžaduje veľa peňazí či dlhé hodiny v kuchyni. Vďaka jej konceptu „Nedeľný Meal Prep“ dokáže za niekoľko hodín pripraviť chutné a vyvážené jedlá na celý týždeň. Navyše s rozpočtom, ktorý mnohým vyráža dych.

V rozhovore sa s nami Agát podelila o to, ako sa dostala k tvorbe obsahu, aké sú jej triky na efektívne, lacné nakupovanie a plánovanie jedál, prečo preferuje domáce výrobky pred kupovanými a ako sa snaží žiť udržateľnejšie.

Ak ťa zaujíma, ako si uľahčiť život v kuchyni, nakupovať lacno, minimalizovať plytvanie a nájsť rovnováhu medzi varením a voľným časom, prečítaj si tento rozhovor s Agát.



V tomto článku si prečítaš: Ako Agát nakupuje na týždeň pre troch ľudí, za veľmi nízke ceny.

Čo znamená „meal prep“ a ako to funguje.

Triky o lacnom nakupovaní, ktoré Agát používa.

Odporúčanie, ako začať s ekonomickým nakupovaním.

Čím sa živíš? Sú tvoje sociálne siete len vedľajšou činnosťou, alebo z toho máš nejaký zárobok?

Keďže mám ročné dieťatko, väčšinu dní som s ním doma. Okrem toho jeden deň v týždni učím literárno-dramatický odbor na základnej umeleckej škole. Obdivujem ľudí, ktorí sa sociálnymi sieťami uživia, myslím, že je za tým veľa práce a budovania platformy. Ja som v tomto všetkom ešte nováčik.

Ako a prečo si začala točiť na TikTok a YouTube?

Musím priznať, že najväčším hnacím motorom v tomto bol môj manžel. Ja som bola spočiatku opatrná, hovorila som si, koho to zaujíma, čo ja varím alebo čo si myslím, každý má svoju vlastnú kuchyňu a svoje vlastné názory. Tak či tak však varím každú nedeľu už približne 5 rokov, tak som si jedného dňa povedala, že sa pri tom skúsim aj natočiť. Hneď prvé video získalo ešte v ten deň desiatky tisíc zhliadnutí a stalo sa veľmi obľúbeným. To ma presvedčilo, aby som to zopakovala aj ďalšiu a ďalšiu nedeľu.

„Nedeľný Meal Prep s Agát“ – dokážeš nám vysvetliť, čo tento koncept pre teba znamená?

Je to niečo, čo už praktizujem dlhé roky. Znamená to prípravu jedál na viac dní dopredu. U nás doma v detstve tiež známe ako „ocko navaril nedeľný obed pre 25 ľudí a tak ho budeme dojedať do stredy“ (smiech). Nemala som to veľmi v láske, ale keď mi došlo, že si môžem navariť presný počet porcií niečoho, na čo sa budem dokonca aj tešiť, zmenilo mi to optiku.

Okrem obedov zvyknem chystať aj dezerty, koláče, domáce pečivo, müsli, jogurty a podobne. Často musím prízvukovať, že to nie je pre každého. Sú ľudia, ktorým ohrievané jedlo jednoducho nechutí, majú k nemu odpor. Každý máme iné preferencie, ale pre mňa je úplná záchrana mať jedlo vopred nachystané a nemusieť každý deň tráviť hodiny prípravou každého chodu a upratovaním.

Traja ľudia, týždenný nákup a celková suma okolo 45 € – ako sa ti podarí nakupovať tak lacno?

Raz som narazila na internetovú diskusiu na tému, koľko kto míňa za potraviny, a tie sumy ma úplne zaskočili. Napísala som tam naše rodinné výdavky na stravu a väčšina diskutujúcich sa vyjadrila, že mi neveria. Zaujalo ma to a inšpirovalo to môj formát o týždenných nákupoch, ktorý je dodnes bombardovaný neveriackymi komentármi.

Moje nákupy sú preto také lacné, že kupujem suroviny, nie hotové produkty. Drvivá väčšina položiek z môjho nákupného zoznamu má len jednu zložku – mäso, mlieko, zeleninu, ovocie, ovsené vločky, orechy, semienka a podobne. Zložitejšie výrobky sa snažím vyrábať doma. V lete veľa zaváram. Navyše plánujem jedálniček a nakupujem len to, čo potrebujeme.

Máš nejaký osvedčený trik, ktorý by si rada zdieľala?

Ešte skôr, ako začnem písať nákupný zoznam, zistím, aké suroviny mám doma a čo treba minúť. Zvyšok už len dokupujem. Tiež sa riadim zľavami a akciami, ale to až v poslednom rade. Najväčšie položky do košíka naskáču, keď človek nemá plán a bezcieľne blúdi po obchode. O to viac, keď je hladný a kúpi dvakrát viac jedla, ako je schopný spotrebovať.

Pri nákupoch kladieš väčší dôraz na cenu alebo na kvalitu potravín? Ako sa rozhoduješ?Kvalita potravín je mimoriadne kontroverzná téma aj v mojich komentároch. Sú ľudia, ktorí sú presvedčení, že mäso kúpené v supermarkete je automaticky odpad a zelenina bez označenia BIO je pomaly jedovatá. Súhlasím, že farmárske produkty sú v niečom lepšie, hlavne ak ide o lokálnych a dôveryhodných výrobcov. No strašenie potravinami je niečo, čo z duše neznášam.

Máme predsa isté zákony a hygienické normy, ktoré musí dodržiavať každý. A preto mám istotu, že mi cibuľa ani mäso z reťazca neublížia. Strašenie celkovo ničomu dobrému neprispieva. Čítala som o štúdii, v ktorej rodičom rozprávali o rizikách pesticídov na ovocí bez označenia BIO. Výsledok nebol väčší nákup bio potravín ani lepšie umývanie ovocia v týchto rodinách – títo rodičia prestali kupovať ovocie úplne. Asi sa všetci zhodneme, že v medziach zákona ošetrené jablko je pre dieťa stále lepšia desiata ako Horalka.

Kde berieš inšpiráciu na svoje recepty? Vymýšľaš ich sama alebo sleduješ iných influencerov a trendy?Mám veľa overených receptov, ku ktorým sa vraciam. Niektoré sú moje, niektoré sú rodinné a sú aj také, ktoré som pred niekoľkými rokmi prevzala z internetu a úplne som si ich osvojila, prípadne časom vylepšila.

Najčastejšie však varím nové jedlo tak, že si naň pozriem 10 rôznych receptov, z každého preberiem niečo, čo sa mi zapáči a vznikne taký môj vlastný franken-recept. Nepotrebujem gramáže ani minutáže, varím intuitívne. Najradšej čerpám od tvorcov, ktorí sa delia o zručnosti a o vedu, ktorá sa za receptami skrýva. Keď človek napríklad rozumie, ako funguje viazanie lepku v kysnutom ceste, nepotrebuje stopky, aby vedel, ako dlho ho má miesiť, ani váhu, aby vedel, koľko má doňho pridať múky.

Môžeš v krátkosti predstaviť, ako funguje tento meal prep? Čo všetko do toho patrí? Vo štvrtok alebo v piatok večer si na chvíľu sadnem k jedálničku, ktorý vediem ako tabuľku v Google Sheets. Vymyslím jedlá na víkend, dve hlavné jedlá na týždeň (od pondelka do štvrtku), niečo sladké, niečo raňajkové a druh pečiva. Vychádzam z toho, čo mi doma treba minúť, a z toho, čo sa mi zapáči v akciovom letáku.

V sobotu ráno sa ide na nákup a potom si spíšem jednotlivé veci, ktoré bude treba v kuchyni spraviť. Premyslím si, v akom poradí budem postupovať, začnem tým, čo trvá najdlhšie. Napríklad najprv postavím vývar, potom si zamiesim kysnuté cestá. Takto sa mi už niečo robí na pozadí, kým, povedzme, načistím zeleninu.

Jedlá hneď nakrabičkujem, aby rýchlo vychladli, zatvorím ich do vzduchotesných nádob a odložím do chladničky, aby boli bezpečne uskladnené a vydržali dobré. No a potom počas týždňa vyťahujem a ohrievam hotové jedlá. Neznamená to, že cez týždeň nikdy nevarím. Ale je príjemný pocit, že všetok čas v kuchyni navyše je už čisto voliteľný.

Nezabiješ celú nedeľu varením? Koľko času ti týždenne tento proces ušetrí?Tým, že sa to všetko robí naraz a veľa procesov prebieha súčasne, jedlá, ktoré by som po jednom robila dokopy možno aj 12 hodín, sa pohodlne zmestia do tých 3-4. Najväčší zlodej času je čakanie, kým sa niečo uvarí. Takto mám ten čas vyplnený inou činnosťou. Vyhovuje mi aj to, že rúru vyhrejem len raz a využijem ju na niekoľko vecí za sebou. Samotné varenie mi zaberie priemerne 3-4 hodiny.

V kuchyni používaš napríklad včelobaly. Máš aj iné eko pomôcky a triky? Najväčší a najdôležitejší eko trik je: ‚Používaj to, čo máš.‘ Myslím, že ľudia sa často nechajú pomýliť žiarivým marketingom eko produktov a kupujú a kupujú a kupujú. Inak to nie je ani s potravinami.

Keď má človek prehľad o tom, čo má a kde to má, je oveľa väčšia šanca, že to aj využije a nepôjde pri prvej príležitosti kúpiť tú istú vec. Máme toho viac, ako nám treba, a aj tak sme presvedčení, že nám stále niečo chýba. Treba sa dobre okolo seba poobzerať a zistiť, či už doma nie je niečo, čo by sa dalo použiť namiesto skvelej novej vychytávky, ktorá na nás kričí z reklamy.

Napríklad mám doma bambusové slamky, vďaka ktorým plastové slamky nikdy neprekročili prah našej domácnosti. Rodičia raz kúpili balenie 100 plastových slamiek – mohlo to byť v roku 2008 – a ešte stále ich majú. Bambusové ani sklenené slamky im tým pádom netreba. Ak ste environmentalista v srdci a nie na Instagrame, viete, že je oveľa lepšie používať už existujúce plastové slamky, ako ich vyhodiť a nahradiť trendy eko variantami.

Snažíš sa žiť v duchu zero waste? Varíš bez odpadu – napríklad ja si zo zemiakových šupiek robím domáce chipsy. Podľa mňa záleží na tom, čo sa pod zero waste myslí. Ak ide o spôsob života bez akéhokoľvek odpadu, zdá sa mi to ako nedosiahnuteľný cieľ. Myslím, že nejde o to, aby pár ľudí na planéte nevytváralo žiadny odpad, ale aby sme všetci chceli produkovať toho odpadu menej.

Máš podobné tipy, ktoré by si odporučila?

Poznám veľa tipov na využívanie kuchynských zvyškov, no nie vždy ich všetky aplikujem.

Ale tu je niekoľko mojich obľúbených tipov:

Vývar zo zeleninových šupiek a odrezkov, ktorý sa dá používať pri varení.

Vodu z umývania ryže (alebo ovocia a zeleniny) použiť na polievanie kvetov.

Plánujte nákupy a varenie tak, aby ste všetko spotrebovali a nemuseli nič vyhadzovať.

Keď už niečo treba vyhodiť, overte si, či by to ešte nezjedli niečie hospodárske zvieratá (napríklad sliepky či prasiatka).

Pripravte čaj z jablčných šupiek.

Zo zvyškov nahryznutého ovocia (lebo deti) urobte domáce ovocné výživy.

Zdroj: Instagam @agattovie

Niektorí ľudia na sociálnych sieťach, tvoj život prirovnávajú k životu v stredoveku – ako na to reaguješ?Je veľa vecí z histórie, na ktoré sa pozerám s láskou. Užívam si výdobytky modernej doby ako ženské práva, práčka, umývačka riadu, hromadná doprava či radiátor. Zároveň si však rada svietim sviečkou, pretože mám rada jej mäkké teplé svetlo, nosím dlhé šaty, lebo sa mi v nich príjemne hýbe, a pečiem si chlieb, lebo ma to baví. Je úžasné, že žijeme v modernej dobe a môžeme si vyberať, čo budeme robiť po starom a v čom sa necháme rozmaznávať technológiami.



Čo by si odporučila ľuďom, ktorí chcú začať s udržateľným a ekonomickým spôsobom varenia, ale netušia, kde začať?Začnite pomaly. Zručnosti pribúdajú s praxou a máločo vyjde dokonale na prvý pokus. Moje prvé škoricové slimáky by sa dali použiť ako dlažba do kúpeľne a môj prvý kváskový chlieb bol skôr lietajúci tanier – len bol taký ťažký, že by ďaleko nedoletel.

Na začiatok urobte dôkladnú inventúru potravín doma. Všetko povyberajte, skontrolujte dátumy spotreby a vymyslite pár receptov, do ktorých sa dá využiť to, čo už máte. Pretrieďte chladničku, vyčistite mrazničku a odstráňte z nej ľad.



Aký odkaz by si chcela odovzdať čitateľom, ktorí snívajú o zmenách vo svojom životnom štýle a radi by sa inšpirovali tvojim prístupom?Ak budete ku svojmu snu pristupovať rovnako zodpovedne ako k čítaniu tohto rozhovoru, už ste na výbornej ceste!