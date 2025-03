Predávala som bundu na Bazoši, záujem o ňu mali dve podvodníčky: Mňa nenachytali, no Ľubomír takto prišiel o 800 eur

„Všetci fungujeme na mobile. Ak takéto niečo v rýchlosti riešime, neuvedomíme si, že stránka, na ktorej naše údaje píšeme, je falošná. Často vyzerajú úplne dôveryhodne,“ hovorí etický hacker Pavel Matejíček.

O bundu, ktorú predávam na Vinted, nikto dlhšie nejaví záujem. Rozhodla som sa, že ju skúsim dať na Bazoš. Zaregistrovala som sa, pridala som inzerát a doslova do sekundy mi prišli dva e-maily. „Dobrý deň, je bunda ešte voľná?,“ písala prvá „záujemkyňa.“ „Dobrý deň, prosím, aký materiál má bunda?,“ pýtala sa druhá. Aj keď to zo začiatku vyzeralo na normálnu konverzáciu, po treťom e-maily som vedela, ktorá bije.

Etický hacker Pavel Matejíček pre Refresher hovorí, že aj keď ide o celkom časté podvody už niekoľko rokov, stále sa nájdu ľudia, ktorí sa nechajú takýmto spôsobom okradnúť. „Je zvláštne, že existujú aj rôzne skupiny na Facebooku a tak, kde sa o tom stále hovorí, ľudia tam dávajú svoje skúsenosti, ale aj tak sa stále niekto nechá nachytať. Len keď to zadávate pod nejakým stresom alebo tlakom, tak si možno ani nepomyslíte, že ide o podvod a proste urobíte to, čo vám ten človek hovorí. Navyše, veľa ľudí funguje cez mobil a tam si možno ani nevšimnete pofidernú adresu stránky, ktorá je hore v tom riadku, lebo je to malé.“ Podvodníci totiž posielajú odkaz, ktorý však smeruje na falošné phishingové webové stránky s formulárom, ktorý kradne heslá alebo údaje o platobných kartách.

Hovorí, že podvodníci nie sú hlúpi, a keď si dajú na podvode záležať, vyzerá veľmi vierohodne. „Jedným z tých znakov, podľa ktorých to môžete takmer vždy spoznať je, že vám podvodník napíše, že je od vás veľmi ďaleko. Nikdy nie je v tom istom meste ako vy, a tak sa môže vyhovoriť na to, že vám posiela kuriéra.“



Mám naozaj záujem, zariadim si aj kuriéra

Predávala som bundu na Bazoši a ozvali sa mi dve ženy hneď po sebe. Prvá sa ma vôbec nespýtala na rozmery, stav ani nič, čo by som ako kupujúca určite riešila. Hneď napísala, že má záujem o bundu a chce ju kúpiť. Tá druhá aspoň prejavila trochu záujmu a spýtala sa na materiál, ale aj tak to celé pôsobilo veľmi zvláštne.

Hneď mi doplo, že to nebude len tak. Obe začali vyvíjať tlak. Písali, že sú odo mňa veľmi ďaleko, a preto si vybavia vlastného kuriéra cez DPD alebo Packetu, ktorý všetko vybaví za nich. Tvrdili, že mi peniaze pošlú na účet a že sa nemusím ničoho báť, lebo je to vraj úplne bezpečné a takto to robia bežne. „Túto službu používam už dlho, je bezpečná,“ napísala údajná Lucia Kanisová.

V tej chvíli som vedela, že ide o podvod. Celé to bolo až príliš rýchle a bezproblémové. Chcela som vedieť, kam to zájde, tak som si s nimi písala ďalej. Keď ale videli, že odo mňa už žiadne údaje nedostanú a že im nič nevyplním, konverzácia sa rýchlo skončila.

Pavel Matejíček vraví, že útočníci používajú Google prekladač alebo aj chat GPT. Niekedy sa môže hneď na prvý pohľad zdať, že píše nezmysly, no nie je to tak vždy.

Ľubomír prišiel o 800 eur

Pokiaľ ťa kontaktuje užívateľ, že všetko zariadi a peniaze získaš prihlásením do (falošného) formulára Packety či DPD alebo zaslaním čísla karty, ide o podvod. Predsa sa stáva, že ľudia takýmto podvodom naletia. Na nepozornosť doplatil aj Ľubomír, ktorý takto prišiel o 800 eur.