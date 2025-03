Eva Dušičková nám porozprávala o detstve úspešného rapera, ale aj o tom, ako vníma jeho tvorbu a hudobný odkaz.

Bol veľmi živý, vnímavý a rozprávať sa možno naučil ešte skôr ako začal chodiť. Takto opisuje malého Majka Spirita jeho mama Eva Dušičková. So spisovateľkou a bývalou novinárkou sme sa porozprávali o detstve, ale aj hudobných začiatkoch rapera z legendárnej petržalskej crew H16.

Eva Dušičková nám prezradila, či bol problémové dieťa, ako vnímala jeho prvé rapové skladby, ale i to, či mu niekedy dohovárala za „zelenú rastlinu“, ktorú vo svojej tvorbe v minulosti tak rád spomínal.

„Neraz sme o tom spolu debatovali. Drogy boli už vtedy veľkým strašiakom a jeho postoje k ošemetnej téme ‚zelenej rastlinky‘ sme nebrali na ľahkú váhu. Snažili sme sa mu pripomínať, že za to, čo púšťa vo svojich skladbách do sveta, musí niesť aj zodpovednosť,“ priblížila s tým, že nakoniec uznali argument, že v porovnaní s alkoholom nemá marihuana také devastačné účinky na spoločnosť.

Okrem toho sme sa rozprávali o tom, aké vlastnosti si na svojom synovi najviac váži, ktoré jeho skladby sú jej najobľúbenejšie, či ho zmenila sláva a ako prežívala, keď sa postavil do ringu FNC voči Separovi.

V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad rapera Palerma, ktorý nám porozprával o živote za mrežami, či detského chirurga Antona. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Či bol Majk Spirit v tínedžerskom veku problémový a ako sa dokázal zo všetkého „vykecať“.

Či pred mamou tajil, že začal s rapom, alebo sa s tým pochválil a ako ona vtedy vnímala tento hudobný žáner.

Prečo sa Majk Spirit snažil byť za legendárnych čias H16 vulgárnejší a drsnejší vo svojich textoch.

Prečo ho mama odhovárala od FNC a prečo svoj názor nezmenila, ani keď zápas v ringu vyhral.

Či podľa pani Dušičkovej zmenila Majk Spirita sláva.

Mal Michal už ako dieťa nejaké umelecké sklony? Všimli ste si drobné náznaky, ktoré by Vám napovedali, že sa z neho v dospelosti môže stať úspešný hudobník?

Nedá sa povedať, že by som si všimla nejaké „náznaky“ tohto typu, ale ako dieťa bol veľmi živý, vnímavý a vedel sa tak sústrediť na hru, že nevnímal nič okolo seba. Zaujímal sa o všetko nové, vo všetkom chcel vynikať, byť najlepší. Naučil sa veľmi skoro rozprávať, možno skôr, ako chodiť.

Keď mal jeden a pol roka, vedel množstvo detských básničiek a riekaniek. Páčilo sa mu, keď som mu spievala a rád spieval spolu so mnou. Keď chodil do škôlky, mal už svoje obľúbené kapely, napríklad Elán a Lojzo, ktorí boli v tom čase veľmi populárni. Vedel naspamäť veľa pesničiek z ich repertoáru a rád sa s nimi predvádzal nielen pred nami, ale občas aj pred návštevami.

Hudobné gény asi zdedil po svojom otcovi, ktorý mal v mladosti s kamarátmi vlastnú amatérsku rockovú kapelu, kde hral na bubny. Ako malý to skúšal aj Miško, dokonca párkrát chytil do ruky aj otcovu gitaru, ale dlho ho to nebavilo. Viac ho lákal šport.

Po skončení základnej školy sa cítil byť dospelý a chcel „žiť“ po svojom. Rebeloval, nepáčilo sa mu, že ho obmedzujeme, že ho kontrolujeme a nedovolíme mu flákať sa po nociach.

Po čom túžil, keď bol ešte malý chlapec?

Asi ako každý chlapec, chcel byť futbalistom. Keďže však nerád behal, rozhodol sa, že bude futbalový brankár. To sa mu aj podarilo, hrával za Rapid aj za Slovan, dokonca zožal vo svojej vekovej kategórii aj niekoľko ocenení – napríklad Brankár roka a podobne.

Spirit sa ako dieťa túžil stať futbalistom. Zdroj: Archív/Eva Dušičková

Verím tomu, že ak by ho v jeho rozbehnutej futbalovej kariére nestopli zdravotné problémy, bol by zostal pri futbale. A možno by dnes bolo o jedného úspešného slovenského rapera menej.

Bol v tínedžerskom veku problémové dieťa?