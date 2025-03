Čo robiť tento víkend: Poď si užiť rave na svahu na Donovaloch. Vstup máš zadarmo

Ak miluješ tanečnú hudbu a hory, tento event si nemôžeš nechať ujsť.

Tanečná hudba, špičkoví DJ's a príval energie. Toto ťa čaká na párty SWIPE IT UP, ktorá sa začne 8. marca na svahu na Donovaloch. Večer sa presunie do klubu SWIPE, kde bude pokračovať až do ranných hodín. Najlepšie na tom je, že vstup máš zdarma.

Prvý živý set sa začína po obede

Predstavte si – horský vzduch, výhľad na zasnežené hory a beaty priamo zo snežného skútra. Kristy Jay a DJ Sam odštartujú párty o 13.00 h na svahu a postarajú sa o to, aby ti adrenalín stúpal nielen kvôli rýchlej jazde, ale aj kvalitnej hudbe, ktorá ťa roztancuje už počas dňa.

Noc plná hudby s výhľadom na hory

Po západe slnka sa párty presunie do klubu SWIPE, ktorý ponúka nielen moderné vybavenie, ale aj panoramatický výhľad na Veľkú Fatru a Nízke Tatry. A, samozrejme, možnosť dobiť si telefón, aby ti neunikol žiadny okamih tejto epickej noci.

O atmosféru sa počas celej noci budú starať špičkoví DJ's slovenskej tanečnej scény:

🔥 Milan Lieskovský

Legendárny DJ a producent, ktorý stojí za hitom Elenya – skladbou, ktorú podporili svetové hviezdy ako Tiesto, Armin Van Buuren či Above & Beyond. Dvakrát sa dostal na vrchol rebríčka Fun Radio, kde sa jeho skladba udržala rekordných 20 týždňov. Milan hral po boku Tiesta, vystúpil na súťaži Eurovision Song Contest a pravidelne mixuje tanečné hity na rádiu Europe 2.

🔥 Johnny de City

Jeden z najúspešnejších bratislavských DJ-ov a producentov Johnny je známy svojimi mashupmi a projektmi Mashup Avenue a Mashup On The Go. Na TikToku dosiahol viac ako 2 milióny pozretí a jeho sety zazneli v legendárnom klube Wawe v Taipei. Nedávno jeho mashup dokonca zahral samotný Tiesto.

🔥 Luis de Mark

Populárny DJ a producent z Banskej Bystrice začal svoju kariéru už ako 13-ročný. Jeho skladba Rhythm of the Universe vyšla na svetoznámom vydavateľstve Revealed Records a jeho hudbu podporili také mená ako Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet či Fedde Le Grand.

🔥 Kristy Jay

Slovenská Tech-Trance & Techno DJka ovládla svojou energiou podujatia ako Beats For Love, Edmania a Citadela. Jej produkcia vyšla na Black Hole Recordings a hrala v Holandsku, Francúzsku, Španielsku a Nemecku.

🔥 DJ Sam

Mladý talent z Liptovského Mikuláša hrá na námestiach pred viac ako 1000 ľuďmi. Miluje trance a tribal house, na ktorý sa môžeš tešiť v jeho warm-up sete priamo na snežnom skútri.

Či už fandíš divokým setom na svahu, alebo dávaš prednosť klubovej atmosfére s epickým výhľadom, SWIPE IT UP je párty, ktorú si nemôžeš nechať ujsť. A čo je najlepšie, vstup je úplne zadarmo. Priprav si outfit, napumpuj sa na maximum a 8. marca ťa očakávame na Donovaloch.