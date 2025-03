Kto je Matúš Nevelös a ako sa z neho stala hviezda slovenského internetu?

„Jakož, jelikož, poňevač.“ či „Čo nemáš, nepotrebuješ“, nielen tieto frázy v krátkych videách sa stali virálne na celom Slovensku. Vymyslel ich Matúš Nevelös z Košíc, ktorý za svoju tvorbu žne pochvalu, ale tiež veľa hejtu.

„Zo začiatku to bolo trošku nepríjemné a zastavoval sa mi rozum z toho, akí vedia byť ľudia nepríjemní a negatívni. Dnes to beriem s rezervou, veď mi predsa robia algoritmus,“ okomentoval Matúš pre Refresher svojich hejterov.

Ľudia na sociálnych sieťach sledujú rôzny druh zábavy či edukácie, pričom na Matúšovom profile by si si pravdepodobne ulahodil z oboch naraz. Denne pridáva krátke videá, na ktorých, oblečený v rôznych outfitoch hovorí takzvanú „múdrosť dňa“.

Niektoré z jeho videí majú jasný odkaz, iné sú tajomné, prípadne nemajú jednoznačný záver. Podľa čoho to vlastne vyberá? „Keď ti to prezradím, už to nebude zaujímavé. Aj ryba v drevenom sude sa vie potápať a ak si včera spadol, dnes vstaň,“ znela reakcia od Matúša.

Práve spomínaná fráza „ak si včera spadol, dnes vstaň,“ sa stala ešte populárnejšou vďaka paródii internetového komika Chrisa Gladiča. Ďalším influencerom a zabávačom, ktorý sa inšpiroval na Matúšovom profile, bol Bergi a svoju verziu urobil aj Jovinečko.

Matúš nám v rozhovore porozprával o tom, prečo s týmto štýlom contentu na Instagrame začal a čo ho k tomu motivovalo. Odpovedal aj na to, odkiaľ berie neustále inšpiráciu

Možno ťa prekvapí, koľkým aktivitám sa Matúš venuje, keďže ani zďaleka to nie je len trading a network marketing.

Na akom videu, prípadne projekte aktuálne pracuješ?

Momentálne pracujem na novom contente. Bude to trošku niečo nové do mojej tvorby aj čo sa týka môjho lifestylu. Riešim aj nejaké spolupráce s influencermi. Viac prezrádzať nebudem, onedlho to bude už vonku.

Koľko času denne tráviš na sociálnych sieťach?

Priebežne celý deň. Followerom musíš byť k dispozícii 24/7, inak to nefunguje.

Kedy ti vlastne napadlo, že by si chcel točiť tento štýl contentu?

Asi ako u každého, aj u mňa to začalo obyčajným publikovaním videí na internet. Tie sa však stali virálne, ľuďom sa zapáčili a začali mi písať, nech s tým pokračujem aj ďalej.

Zdroj: Matúš Nevelös

Na tvojom profile je okrem motivačných videí so životnými múdrosťami často vidieť aj trading a network marketing. Je to tvoje zamestnanie?

Nie je, ale časom môže byť.

Čím sa teda vlastne živíš?