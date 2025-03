O tomto mladom športovcovi ešte budeš počuť.

Teddy Teťák zažíva zlomové obdobie svojej golfovej kariéry, no ako sám hovorí, skutočná práca ho ešte len čaká. „Mojím cieľom je prebojovať sa medzi 50 najlepších golfistov sveta a zvládnuť kvalifikáciu na Letné olympijské hry v roku 2028,“ sumarizuje svoje plány ambiciózny športovec.

S golfovými palicami od škôlky

„Život športovca žijem prakticky od svojich piatich rokov. Otec chodieval po práci hrávať golf a mňa brával so sebou. Na ihrisku ma to od začiatku bavilo a oco videl, že mi to aj ide, preto sa ma snažil naplno podporovať a s ním aj celá rodina,“ rozpráva dvadsaťštyriročný Teddy, pre ktorého je golf celoživotnou láskou.

Od šiestich rokov sa cibril v hre pod vedením anglického trénera v Rakúsku, ktorý sa neskôr presunul do Ameriky, kam ho Teddy s rodinou nasledovali. Od tej chvíle až do ukončenia univerzity v roku 2022 sa Teddy golfu venoval na amatérskej úrovni a získal množstvo ocenení.

V roku 2018 sa umiestnil v celoštátnom juniorskom rebríčku USA na 24. mieste, je niekoľkonásobný juniorský majster Slovenska v hre na rany a majster Slovenska mužov v hre na rany. Najväčší úspech však prišiel až po začiatku Teddyho profesionálnej kariéry.

Zdroj: Archív Tadeáš Teťák

Triumf, aký slovenský golf ešte nezažil

V novembri 2024 si Tadeáš Teťák po skvelom výkone v Q-School v španielskej Tarragone ako prvý Slovák vybojoval hraciu kartu na DP World Tour, najvyššiu golfovú súťaž v Európe.

„Je to neuveriteľný pocit, splnil som si sen, ktorý som mal od malička. Štatistická šanca, že sa hráč prepracuje do európskej DP World Tour či svetovej PGA Tour je veľmi malá, o to viac ma teší, že sa mi to podarilo,“ usmieva sa Teddy, ktorý si minulý rok zaistil hracie karty rovno na tri dôležité turnaje - Pro Golf Tour, Challenge Tour a DP World Tour.

„V golfe si nikdy nemôžete byť ničím istý, akokoľvek dobre máte natrénované. Ako hráč zažívate krízové momenty niekedy aj každých 10 minút. Na elitnej úrovni už hrajú dobre všetci, je to len o mentálnom nastavení, ako zvládnete úder,“ vypichuje dôležitú úlohu psychiky talentovaný golfista, ktorý v najbližších rokoch plánuje zlepšiť práve túto stránku svojho výkonu. Pomáha mu v tom mentálna koučka, s ktorou pravidelne pracuje a ktorá dopĺňa Tadeášov trénerský tím.

„Okrem psychologičky pracujem s golfovým trénerom, fyziotrénerom a trénerom v posilňovni. Som veľmi spokojný, že mám okolo seba tím štyroch skvelých ľudí, ktorí mi v každej situácii vedia pomôcť a vhodne ma usmerniť,“ pochvaľuje si Teddy.

Zdroj: Archív Tadeáš Teťák

Profi golf je full time job

Na začiatku profesionálnej golfovej kariéry Teddymu otec povedal, že golf je práca ako každá iná, preto ak iní ľudia pracujú 40 až 50 hodín týždenne, ak chce syn uspieť, trénovať musí rovnako veľa.

„A toho sa snažím držať. Ak práve nehrám turnaj, trénujem 5-6 hodín denne. Pri športe, či už je to golf, tenis, lyžovanie alebo čokoľvek iné, je disciplína základom,“ hovorí cieľavedomý mladý muž a dopĺňa, že život profi športovca si vyžaduje aj obety. Napríklad chýbajúci sociálny život.

Teddy krčí plecami: „Človek sa musí zmieriť s tým, že niektoré veci jednoducho nestíha. U mňa sa všetko točí okolo golfu a ak nehrám alebo nekonzultujem s trénermi či mentálnou koučkou, rád úplne vypnem, ľahnem si pred telku a relaxujem s rodinou.“

Zdroj: SPP

Na golf nemusíš byť bohatý

Golf na Slovensku stále čelí rôznym predsudkom a nesie si nálepku športu pre vyvolených. „Poviem to rovno, u nás má väčšina ľudí pocit, že musíte byť hnusne bohatí, aby ste mohli hrať golf. Nie je to pravda. Palice si viete požičať za desať eur na deň a zároveň stráviť čas na vzduchu s celou rodinou,“ vysvetľuje Teddy Teťák. Dodáva, že v Amerike golf hrá hocikto bez ohľadu na výšku príjmu.

Hoci Slovensko je viac orientované na kolektívne športy, ako sú futbal, hokej či basketbal, aj individuálne športy majú čo ponúknuť. Teddy by rád ukázal mladým ľuďom čaro golfu a jeho dostupnosť. „Na Slovensku máme prostredie na to, aby decká hrali golf a postupne sa v ňom zlepšovali. Možno ak uvidia, čo sa podarilo mne, bude to pre nich motivácia,“ nádeja sa úspešný golfista.

Zdroj: Archív Tadeáš Teťák

Štatistika hovorí jasne vs. ciele Teddyho Teťáka

Byť profesionálnym golfistom je, na rozdiel od toho rekreačného, finančne viac než náročné. Tadeáš Teťák odhaduje, že ročne stojí príprava a účasť na elitných turnajoch profesionálneho golfistu až okolo 300 000 eur.

„Moji rodičia ma podporujú celý život, za čo som im neskutočne vďačný, no toto je už suma, ktorú by sme bez pomoci len ťažko zvládli. Preto som rád, že sa mi podarilo získať sponzora, s ktorým máme rovnaký pohľad na to, čo môžem v športe dosiahnuť najbližšie roky,“ vysvetľuje Teddy, ktorého hlavným partnerom sa od minulého leta stala spoločnosť SPP.

Zdroj: SPP

Odhodlaný športovec, ktorý sa vo svete golfu pohybuje už 17 rokov, má svoje ciele jasne zadefinované a je rozhodnutý ísť si za nimi. V horizonte dvoch či troch rokov sa chce prebojovať medzi 50 najlepších golfistov sveta a zároveň sa kvalifikovať na letnú olympiádu v Los Angeles.

„Asi to bude vyznievať príliš sebavedomo, no ja verím, že na to mám. Som matematicky zameraný človek a štatistické dáta, ktoré mám k dispozícii, tento predpoklad potvrdzujú. Ak budem pracovať ako doteraz, zachovám si trpezlivosť, disciplínu a správne nastavenú hlavu, dokážem to,“ usmieva sa Tadeáš Teťák, ktorému golfoví odborníci predpovedajú hviezdnu kariéru.