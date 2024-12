CLOSE FRIENDS s Jurajom Bačom: Lásku by som nehľadal v reality show, som starší typ. Na prvý bozk si pamätám dodnes

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedal herec Juraj Bača.

Juraj Bača má super vzťah so Zdenou Studenkovou a Zuzanou Fialovou, aj keď nie sú často v kontakte. Práve Zdena hrala dôležitú rolu v jeho hereckom živote a napredovaní. Hovorí, že na Slovensku zväčša hráva pozitívne postavy, no v susednom Česku ho často obsadzujú do tých záporných.

Reality shows sú podľa Juraja, logicky, shows, ktoré sa hrajú na realitu. Má to však od nej ďaleko, a preto by nikdy do žiadnej ani nešiel hľadať svoju lásku. Hovorí o sebe, že je starší typ a dotyčnú by potenciálne radšej stretol niekde naživo. Prezradil aj to, že dostal ponuku do Ruže pre nevestu, a to nielen ako moderátor, ale aj ako ženích. Asi ťa neprekvapí, že ponuku napokon odmietol.

Na svoj prvý bozk si herec spomína celkom presne a vie dokonca aj lokalitu – bolo to v Bratislave na Ivanskej ceste. Juraj bol vraj vtedy v strese a strnulý. A čo sa zmenilo za tie roky? Dnes by už na rande aj niečo napiekol, napríklad lángoše. Tvrdí, že ich vie robiť perfektne. A mladým ľuďom radí – čím skôr sa s polovičkou uvidíte od cesnaku, zašpinení a mastní, tým lepšie.

Aké správy dostáva Juraj na Instagrame, kto je jeho celebrity crush a čo by zmenil na našej krajine? To všetko a ešte omnoho viac sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.