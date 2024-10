Fodor a Horínek majú pred Oktagonom ostrú výmenu názorov. Svoje sily si zmerajú už začiatkom novembra

Martin „Mrcko“ Horínek ich zápas opísal ako derby o Bratislavu.

Na začiatku novembra sa v bratislavskej Tipos Aréne uskutoční Oktagon 63. Svoje sily si zmerajú viaceré osobnosti MMA športu. Predstaviť sa má aj Karlos Vémola, ten však stále čaká na náhradného súpera. Samuel „Pirát“ Krištofovič sa totiž zranil.

Len pár týždňov pred zápasom majú medzi sebou konflikt fighteri František Fodor a Martin „Mrcko“ Horínek.

Zápasníci spolu kedysi pôsobili v rovnakom klube „Octagon Fighting Academy.“ Horínek preto vyzval do zápasu Fodora. „Tým, že odišiel, už nás nespájajú žiadne cesty. V TIPOS Aréne si dáme také menšie derby o Bratislavu,“ povedal na sociálnej sieti Horínek, ktorý aktuálne pôsobí v Thajsku.

Jeho vyhlásenie nenechalo na seba dlho čakať a súper okamžite vrátil úder. Narážal na to, že Horínek sa aktuálne nachádza na Blízkom východe. Ten však tvrdí, že tam tvrdo trénuje a svedomito sa pripravuje na zápas.



„Ty si ešte mladý, teba bavia takéto videá a takisto hranie sa so slovíčkami. Sám máš v profile napísané OFA a SFG, takže si všade a zároveň nikde. Ďalšia hra so slovíčkami, že ako stojíš za svojimi ľuďmi. Potom sa treba pozrieť, že kde, komu a s akými vecami sa vyplakávaš na kávičkách. Nebudem to tu rozoberať. Nebudem sem ťahať viac emócií, ako je nevyhnutné,“ rozrozprával sa Fodor na sociálnej sieti.

Zároveň mu poslal odkaz do nadchádzajúceho zápasu: „Môj zlatý, je to šport a 9. novembra sa uvidíme. To je celé. Pekne trénuj.“