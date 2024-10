Do Auparku mieri novinka: Vďaka tomuto upgradu nemusíš čakať v radoch na kabínky a oblečenie si kúpiš aj v samoobslužnej pokladni

Celosvetovo známy módny reťazec na Slovensku predstaví hneď niekoľko noviniek.

Kým niektorí zákazníci si samoobslužné pokladne pochvaľujú a uznávajú, že im šetria čas, iní nad týmto výdobytkom moderných supermarketov krútia hlavami. Trend, ktorý je známy predovšetkým z potravinových reťazcov, sa postupne dostáva aj do ostatných predajní, píšu tvnoviny.sk.

Pokladne, kde si zákazníci tovar sami nablokujú a aj zaplatia, fungujú napríklad už aj v diskontných reťazcoch, akými sú napríklad Pepco, alebo v predajniach s nábytkom a záhradníckymi potrebami, ako napríklad Ikea.

Túto novinku do obchodov s oblečením na Slovensku už čoskoro prinesie obľúbená Zara. Módny obchod samoobslužné predajne v zahraničí využíva už niekoľko rokov, no k nám sa zatiaľ nedostali. Zmena by mala prísť s otvorením bratislavskej vlajkovej predajne v Auparku v jeho novo otvorenej časti.

Rýchlejšie skúšanie aj výdaj tovaru

„Zlepší to zákaznícku skúsenosť. Odpadnú čakacie doby na pokladni,“ povedala generálna manažérka nákupného centra Veronika Košická. Ďalším vylepšením v novej Zare bude napríklad možnosť rezervovať si skúšobnú kabínku online. „Dokážete to spraviť cez mobilnú aplikáciu. Ukáže sa vám tam, ktorú kabínku môžete využiť,“ vysvetlila senior marketing manažérka Auparku Petra Majcher.

Jednoduchší bude aj výber kabínky priamo na predajni. „Priamo v obchode bude automatizovaná stena, ku ktorej jednoduchým spôsobom priložíte oblečenie, ktoré si chcete skúsiť. Po načítaní sa zasvieti číslo nad kabínkou, ktorá je určená pre vás. Keď tam vojdete, číslo nad ňou sa zhasne,“ doplnila Majcher.

Upgrade dostane aj výdaj online objednávok, ktorý by mal byť viac zautomatizovaný a ktorý by mal byť rýchlejší. Poslednou z noviniek bude aj na predajni dostupná kolekcia pre bábätká, ktorú si matky doteraz mohli kúpiť iba cez internet.