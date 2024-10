CLOSE FRIENDS s Adamom Štrbom: Vyššia partnerka by mi nevadila. Vadí mi, keď mi niekto lezie do jedla

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedal účastník Love Islandu Adam Štrba.

Adam v úprimnom rozhovore priznal, či sa do markizáckej šou Love Island prihlásil preto, aby našiel skutočnú lásku, alebo pre peniaze. Čo bolo jeho skutočnou motiváciou?

Na otázku, či by mu prekážalo, že je jeho partnerka vyššia, odpovedal záporne. Avšak, priznal sa, že pre jeho výšku ho už niektoré dievčatá odmietli. Najviac ho vie vytočiť, keď mu niekto lezie do jedla. V akých výnimočných prípadoch a komu by tento prehrešok dokázal odpustiť?

Adam tiež priznal pár informácií z prostredia Love Islandu, z ktorého sa nedávno vrátil späť do Bratislavy. O ktorom páre si myslí, že vydrží aj po skončení šou? Ľutuje niečo, čo tam spravil alebo povedal?

Toto a ešte mnoho ďalších informácií z jeho súkromia sa dozvieš vo videu. V bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+ ti Adam tiež prezradí, aký je jeho vzťah s rodičmi a či ho podporili v tom, aby išiel do Love Islandu. Hovorí aj o tom, či má na Instagrame veľa správ od fanúšičiek a ako na ne reaguje.