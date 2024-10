Andy si otvorila bistro Andy's v centre Milána. Ceny v talianskej metropole sú podľa jej slov aktuálne šialené. „Ak by som sa ako mladý človek teraz chcela presťahovať do Milána, dvakrát by som si to rozmyslela,“ vraví.

Slovenka Andy pochádza z Veľkého Krtíša, no vďaka modelingu od 14 rokov cestuje po celom svete. Profesia modelky ju zaviala do Milána, kde celá jej modelingová kariéra odštartovala. V rozhovore pre Refresher prezradila, že žila v mnohých krásnych krajinách, no srdcu najbližšie jej zostalo Taliansko. V modelingu nevidela do budúcnosti zmysel. Založila si svoje bistro, čo bolo odmalička jej snom. „Pamätám si, ako som s babkou ako malá stále niečo piekla. Dodnes pracujem s jej receptami, len ich trošku upravím do zdravšej verzie,“ hovorí.

Každé ráno vstávam o 5:30. V mojej prevádzke ma potom čaká „šichta“ celý deň. Kto vlastní niečo svoje, vie, že je to neustály kolobeh od rána do večera.

S Talianmi sa jej pracuje dobre. Obdivuje na nich práve to, že dokážu žiť život bez zbytočného stresu a svoju prácu aj šéfov si vážia. Jediné, čo by podľa Andy mohli zlepšiť, je byrokracia. „Potrebujete tu milión povolení na úplne nezmyselné veci,“ hovorí. Miláno je momentálne podľa slov šikovnej extrémne finančne náročné. Nájsť si prácu problém nie je, no ľudí trápia vysoké nájmy.

V rozhovore si prečítaš, ako začínala, ako prijali Taliani jej koláčiky, čo ich naučila jesť a aký drahý je život v Miláne.

Andy, priblíž nám tvoje začiatky. Venovala si sa modelingu, precestovala si kus sveta.

Keď som mala 14 rokov, na základnú školu prišli modelingoví skauti. Hľadali nejaké adeptky, no a vybrali aj mňa. Išla som teda na kasting. Mojim rodičom sa to ale moc nepozdávalo, nebola to nejaká ‚wau‘ agentúra. Keď som však viac nahliadla do modelingového sveta a videla som, že baby veľa cestujú, povedala som si, že by ma to bavilo. Predtým by mi to v živote nenapadlo. Bola som skôr taký polovičný chlapec. Stále som sa hrala s chalanmi pod oknami s loptou. (smiech)

Mala som však kamošku, ktorá už robila modeling v Miláne. Poznali ju aj moji rodičia. Ona mi vlastne hovorila, že tam je super a v podstate ma na to naviedla. Začala som teda posielať fotky po agentúrach a rozbehlo sa to.

Bývala si v Miláne vo svojich modelingovských začiatkoch?

Jasné, bývali sme ako sardinky v konzerve. Vtedy to bolo tak, že modelky bývali spolu v jednom 2-izbovom apartmáne. Bolo nás tam asi sedem. Každá sme zaplatili celý nájom na hlavu, takže logicky sme to strašne preplácali. No, začiatky boli všelijaké.

Pravda je taká, že dnes je Miláno extrémne drahé. Hlavne čo sa týka nájmu. Ak by som sa dnes ako mladý človek rozhodovala ísť sem žiť, dvakrát by som si to premyslela.