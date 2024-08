Poď sa starať o chod a fungovanie Refresheru

Kto sme?

Sme Refresher, svet modernej generácie. Vybudovali sme značku, web, firmu, ktorá produkuje obsah, ponúka služby a podujatia (zatiaľ) naprieč tromi krajinami. Máme unikátnu firemnú kultúru a baví nás, čo robíme. Nestačí nám status quo, aktívne hľadáme, ako byť lepší. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, píšeme recenzie, reportáže a natáčame rôzne videá. Sme inteligentne drzí, ale čo robíme, robíme kvalitne a s rešpektom.

Koho v skratke potrebujeme?

Head of Operations CZ & SK, osobu, ktorá preberie zodpovednosť za každodenné fungovanie Refresheru, na Slovensku, ale aj toho Českého. Bude mať na starosti procesy a ich optimalizáciu, pretavovanie stratégie do reality, plánovanie budgetov s CFO, vedúcimi oddelení a CEO. Postará sa o prúdenie informácií a základnú internú komunikáciu, udrží poriadok v dokumentoch, procesoch. Budeš hlavný kontaktný bod pre našich dodávateľov a odberateľov služieb, bude viesť malý Operations team.

Čo u nás nájdeš:

Veľkú dávku zodpovednosti, ale aj voľnosti.

Zapálených ľudí, ktorých baví práca a rozvoj seba, svojej pozície ale aj firmy.

V pohode ľudí, uvoľnenú atmosféru.

Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov.

Máme pre teba lístky na filmové predpremiéry, na rôzne zaujímavé akcie, festivaly či koncerty po Slovensku, Česku či PPV kódy na sledovanie Oktagonu

Možnosť ovplyvňovať stratégiu a chod firmy Kredit na knihy, semináre, workshopy, ktoré prispejú k tvojmu profesijnému a osobnostnému rastu

Fresh kancelárie, ktoré sú prispôsobené potrebám modernej generácie

Občas nás priamo v office navštívi masér

Raňajky, ovocie a káva sú pre nás od vzniku štandard, ale pre istotu to spomenieme

Čo budeš robiť?

Budgetovanie a dohľad na dodržiavanie a rozumné čerpanie budgetu naprieč firmou

Optimalizácia nákladov a cashflowu

Kontakt s dodávateľmi služieb, vrátane vyjednávanie podmienok spolupráce

Problem solving - v prípade akýchkoľvek "problémov" a blockerov preberáš iniciatívu a zodpovednosť za ich čo najskoršie vyriešenie

Optimalizácia vnútrofiremných procesov naprieč oddeleniami

Starostlivosť o bežný chod firmy prostredníctvom tímu

Pozícia môže vyžadovať občasné cestovanie do Prahy - nepredpokladáme častejšie ako raz za dva mesiace, najčastejšie na 1-2 dni.

Networking a vyhľadávanie obchodných a strategických príležitostí.

Pozícia je súčasť leadershipu celého Refresheru.

Požadované schopnosti a skúsenosti:

Finančné plánovanie a základy účtovníctva - komplexné finančné plánovanie a reportingy robí CFO a jeho tím, účtovníctvo ma na starosti tím v dvoch krajinách, ale s CFO aj účtovníkmi sa musíš dohovoriť a následne výsledok dohody pretaviť do plánov, rozpočtov a procesov napojených na interné firemné plány.

- komplexné finančné plánovanie a reportingy robí CFO a jeho tím, účtovníctvo ma na starosti tím v dvoch krajinách, ale s CFO aj účtovníkmi sa musíš dohovoriť a následne výsledok dohody pretaviť do plánov, rozpočtov a procesov napojených na interné firemné plány. Business Acumen - chápanie fungovania biznisu ako celku, ktoré vychádza z reálnych skúseností, ktoré vieš pretaviť a preniesť do rôznych situácií a scenárov. Prichádzaš s autentickou ochotou pochopiť Refresher ako business.

- chápanie fungovania biznisu ako celku, ktoré vychádza z reálnych skúseností, ktoré vieš pretaviť a preniesť do rôznych situácií a scenárov. Prichádzaš s autentickou ochotou pochopiť Refresher ako business. Analytické a praktické rozmýšlanie - schopnosť rozmýšlať v kontexte komplexných systémov a prepojení a to takým spôsobom, ktorý vieš ďalej odprezentovať a vysvetliť najmä kolegom z iných oddelení. Túto schopnosť využiješ hlavne pri optimalizácii procesov a riešení problémov naprieč firmou.

- schopnosť rozmýšlať v kontexte komplexných systémov a prepojení a to takým spôsobom, ktorý vieš ďalej odprezentovať a vysvetliť najmä kolegom z iných oddelení. Túto schopnosť využiješ hlavne pri optimalizácii procesov a riešení problémov naprieč firmou. Angličtina - komunikujeme so zahraničnými dodávateľmi a aj našimi partnermi. Aj v písanej, aj v hovorenej podobe. Nemusíš byť native speaker, ale dorozumieť sa s CFO zahraničnej firmy pri business stretnutí aj neformálnej večeri by nemal byť pre teba problém.

- komunikujeme so zahraničnými dodávateľmi a aj našimi partnermi. Aj v písanej, aj v hovorenej podobe. Nemusíš byť native speaker, ale dorozumieť sa s CFO zahraničnej firmy pri business stretnutí aj neformálnej večeri by nemal byť pre teba problém. Prezentácie - príprava prezentácií pre interné potreby a schopnosť zvizualizovať mapovanie procesov, návody.

- príprava prezentácií pre interné potreby a schopnosť zvizualizovať mapovanie procesov, návody. Interná komunikácia - príprava internej komunikácie na celofiremný meeting alebo do vnútrofiremného chatu (Slack)

- príprava internej komunikácie na celofiremný meeting alebo do vnútrofiremného chatu (Slack) Excel (Google Sheets) - základný manažment interných prehľadov, podkladov a reportingu, na ktorý sa napája reporting od CFO, príprava a manažment okolo prípravy a čerpania budgetov

Požadované osobnostné vlastnosti:

Komunikatívnosť

Úprimnosť

Proaktivita

Nebojíš sa konštruktívne kritizovať a konfrontovať iných

Vytrvalosť a odolnosť

Cit pre poriadok a detail

Problem solving

Schopnosť pracovať s veľkou dávkou zodpovednosti

People skills

Všetky tieto vlastnosti budeš naozaj potrebovať.

Miesto práce

Bratislava





Plat

Plat záleží od skúseností a prínosu.

Od 3000 EUR + performance bonus up to 2-4x mesačný plat / rok (bonus je naviazaný interné koeficienty a výkon, je objektívne merateľný, no môže byť aj 0).

Radi ti dáme vyššiu odmenu, ak si myslíš, že by si mal dostať viac, a dokážeš nám to skúsenosťami a prínosom. Sme otvorení diskusii. Všetko závisí od tvojich skúseností, talentu a nápadov.

Čo máš spísať a kam poslať: