Tešili sa na menu z novej luxusnej reštaurácie, po príchode kuriéra však zažili poriadny šok.

Slováci mali v uplynulých dňoch možnosť zachytiť informácie o novovznikajúcej reštaurácii EVERYSIXTH renomovaného šéfkuchára Marcela Ihnačáka. Spustenie novej reštaurácie bolo od prvého momentu zahalené rúškom tajomstva. Na web doposiaľ nepribudli informácie o dátume otvorenia ani adrese, kde sa bude nový podnik nachádzať.

Avšak, reštaurácia sa od prvého momentu prezentovala ako luxusný podnik, ktorý stavia na vytváraní výnimočných kulinárskych zážitkov pomocou kvalitných čerstvých ingrediencií a ako uvádza na svojom webe: „cieľom je poskytnúť hosťom jedinečný zážitok, ktorý presahuje bežné stolovanie – je to cesta do sveta neznámych chutí a odvážnych kombinácií.“

Ešte pred otvorením ponúkala reštaurácia obmedzenému počtu Slovákov možnosť otestovať pripravované vianočné menu. Kto mal záujem ochutnať špeciality Marcela Ihnačáka, musel sa iba zaregistrovať cez formulár na webe. Následne mu mal kuriér doručiť balík s jedlom.

Namiesto chutného jedla zostali zaskočení

Na novú reštauráciu prostredníctvom svojho Instagramu upozorňovali aj slovenskí influenceri ako Čoje, Michal Totka, Tatiana Kyseľová či Natália Lopašovská. Všetci oslovení influenceri svojich sledovateľov informovali o tom, že dostali možnosť otestovať nové vianočné menu pripravené samotným Marcelom Ihnačákom.

Oslovení influenceri však po rozbalení krabičiek zostali poriadne zaskočení. Namiesto lahodnej vône sa v kuchyniach začalo šíriť iba škvŕkanie v ich žalúdkoch. Z gurmánskej spolupráce sa vykľulo nečakané prekvapenie.

Obedový box bol totiž úplne prázdny. V krabičke sa nachádzal iba krátky odkaz: Prepáč, ale dnes si budeš musieť toto jedlo iba predstaviť.

„Tam asi večera nebude. Zázračný čas Vianoc... no zázrak by bol, keby som sa dnes najedol,“ správne poznamenal influencer Michal Totka vo videu, na ktorom mal zachytiť svoj prvý dojem z degustačného menu.

Tatiana Kyseľová priznala, že v deň doručenia donášky nevarila, takže na kuriéra čakala s prázdnym žalúdkom a veľkými očakávaniami. Aké veľké bolo jej prekvapenie, keď uvidela obsah krabičky, môžeš vidieť vo videu.

„Čakal som slávnostnú pozvánku a prišla mi donáška. Tak som sa doma aspoň vyštafíroval,“ uviedol na svojom Instagrame foodblogger Čoje, ktorý sa na príchod kuriéra s jedlom aj patrične obliekol, sa po otvorení krabičky nestačil čudovať. Akonáhle si prečítal odkaz nachádzajúci sa v krabičke, rozhodol sa urobiť to, k čomu ho vyzýval.

Rovnaké rozhodnutie urobila aj influencerka Linda Mlynčárova (známa ako nutelindochka). Mamina 3-ročnej dcérky na obed v krabičke čakala ako na spasenie, po otvorení aj ju čakal poriadny šok. Žiaden gurmánsky obed si veru nevychutnala a namiesto toho zamierila na nákup.

Toto bol skutočný dôvod

Vymyslená reštaurácia, neexistujúce menu, prázdne krabičky a hladní influenceri. Prostredníctvom netradičnej kampane vytvorenej v spolupráci so šéfkuchárom a influencermi chcel Lidl upozorniť na fakt, že každý šiesty Slovák si nemôže dovoliť plnohodnotné jedlo. Tento problém sa netýka iba ľudí bez domova, ale aj slobodných matiek či ľudí z nižších sociálnych vrstiev.

Prázdne taniere smutnou realitou mnohých Slovákov nielen počas vianočných sviatkov. Každý šiesty človek na Slovensku je ohrozený chudobou a často nemá ani na základné potraviny. O návšteve reštaurácie či fancy vianočnom menu môžu títo ľudia maximálne snívať.

Naša krajina je na tom najhoršie z celej Európy. Má najvyšší podiel ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť plnohodnotné jedlo a sú na hranici príjmovej biedy. Avšak vďaka Lidlu môže týmto ľuďom pomôcť úplne každý.

„Snažíme sa, aby si sviatočné obdobie mohol užiť každý bez toho, aby to zasiahlo jeho rozpočet a povzbudzujeme ľudí, aby sa podelili o čaro Vianoc s ostatnými. Celoročne vytvárame platformu pre našich zákazníkov, aby mohli pomáhať iným. Táto myšlienka je viac než aktuálna aj v čase Vianoc, kedy môžeme jednoduchým spôsobom splniť želania tých, ktorí to potrebujú,“ povedal vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika, Tomáš Bezák.

Vďaka projektu Podeľ sa a pomôž môžeš aj ty podporiť tých, ktorí to naozaj potrebujú. Je to veľmi jednoduché. Stačí, ak odovzdáš časť nakúpených trvanlivých potravín alebo drogérie do špeciálne označeného koša umiestneného za pokladnicami v akejkoľvek Lidl predajni na Slovensku.

Darovať môžeš suché a trvanlivé potraviny, ako napríklad cestoviny · ryžu, múku, strukoviny, cukor, soľ, koreniny, olej, ovsené vločky, cereálie, konzervy či trvanlivé mlieko. Nevhodné sú naopak čerstvé potraviny ako pečivo, mlieko, vajíčka a ďalšie potraviny, ktoré si vyžadujú chladenie alebo mrazenie.

Diskont darované potraviny pravidelne odovzdáva ľuďom ohrozeným chudobu priamo v danom regióne. Každá predajňa má určenú konkrétnu organizáciu, ktorú podporuje. Do projektu je zapojených takmer 100 neziskových a mestských organizácii. Ty tak môžeš podporiť priamo organizáciu vo svojom meste alebo jeho blízkom okolí.

Projekt Podeľ sa a pomôž prebieha trvalo už od roku 2020 a to vo všetkých Lidl predajniach po celej krajine. Ide o najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 200 000 €.