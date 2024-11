Nezvyčajné zoznamky a neúspešné pokusy oživiť zahraničné formáty. Toto je rebríček najhorších slovenských relácií desaťročia

Tieto slovenské relácie u divákov úplne pohoreli.

Slovenské televízie za poslednú dekádu priniesli množstvo relácií a seriálov, ktoré mali ambíciu osloviť široké publikum. Niektoré však narazili na tvrdú realitu a aj napriek vysokým očakávaniam u divákov pohoreli.

Niektoré z týchto programov dokonca nedosiahli ani 10 % hodnotenie na ČSFD, čím sa zaradili medzi najväčšie prepadáky slovenskej televíznej tvorby. V tomto článku sa pozrieme na tie najväčšie televízne sklamania a na dôvody, prečo u divákov neuspeli.

10. Take me out (2017)

Hodnotenie: 11 %

Take me out bola televízna zoznamovacia šou, ktorá bola nemilosrdným testom pre mužské ego. V každej epizóde sa porota tridsiatich žien z Česka a Slovenska stretla so štyrmi slobodnými mužmi, ktorí sa ich snažili zaujať a získať ich priazeň. Každý z nich sa musel predviesť tak, aby ženy očaril. Ony však mohli kedykoľvek stlačiť červené tlačidlo, keď už o muža stratili záujem. Na konci si muž vyberal spomedzi tých, ktoré ostali v hre, a ak to medzi nimi zaiskrilo, vyrazili na romantické rande.

HolyKeeper: „Ešte než som sa na toto ‚dielo‘ prvýkrát pozrel, tak som si povedal, že to bude asi niečo ako novodobé Rande, ktoré kedysi dávno bežalo na TV Nova. Dosť som sa mýlil. Zoznamovanie je ešte naivnejšie a nudnejšie. Celé to pôsobilo ako show, s pozlátkom zoznamky. Bohužiaľ ale dosť nudná šou, kde sa toho veľmi nedeje.“ „Ešte než som sa na toto ‚dielo‘ prvýkrát pozrel, tak som si povedal, že to bude asi niečo ako novodobé Rande, ktoré kedysi dávno bežalo na TV Nova. Dosť som sa mýlil. Zoznamovanie je ešte naivnejšie a nudnejšie. Celé to pôsobilo ako show, s pozlátkom zoznamky. Bohužiaľ ale dosť nudná šou, kde sa toho veľmi nedeje.“ (recenzia na ČSFD)

9. Život po ruži (2024)

Hodnotenie: 11%

Šou Život po ruži sledovala životy účastníčok z obľúbenej reality šou Ruža pre nevestu po skončení relácie. V sprievode Nathana, ktorý je známy zo šou Love Island, sa mali diváci dozvedieť, čo sa u účastníčok zmenilo v súkromnom aj pracovnom živote, aký je ich záujem o randenie, a ďalšie pikošky z ich každodenného života.

Táto šou nemá na ČSFD žiadne komentáre, no nízke hodnotenie mohlo spôsobiť, že divákom mohla chýbať jedinečná atmosféra a zápletky, ktoré boli iba na vile.

8. Vtip za stovku (2024)

Hodnotenie: 11%

Relácia Vtip za stovku je zábavno-súťažná šou, kde moderátori Ondrej Kandráč a Filip Tůma spolu s hosťami súťažia o to, či majú lepšie vtipy Východniari alebo Záhoráci. Diváci tiež prispievajú vlastnými vtipmi. Avšak podľa recenzií pravdepodobne až tak vtipné neboli.

kwartel: „Ten typ "zábavy", keď ti je trápne aj za nich. 80 % vtípkov je z kategórie RETRO až VINTAGE ... 70 % je predvídateľných po prvej vete ... 94 % chýba základná ingrediencia (humor). Ale dávam štvrťhviezdičku za to, že scenáristi sa držia nastavenej padnutej latky a vytasili ekvivalentne celebritné cameo typu Batthyány, Fero Joke, Ďurianová...“ „Ten typ "zábavy", keď ti je trápne aj za nich. 80 % vtípkov je z kategórie RETRO až VINTAGE ... 70 % je predvídateľných po prvej vete ... 94 % chýba základná ingrediencia (humor). Ale dávam štvrťhviezdičku za to, že scenáristi sa držia nastavenej padnutej latky a vytasili ekvivalentne celebritné cameo typu Batthyány, Fero Joke, Ďurianová...“ (recenzia na ČSFD)

Zdroj: TV JOJ

7. Koleso šťastia (2016)

Hodnotenie: 10 %

Relácia Koleso šťastia bola súťažná šou, kde súťažiaci točili obrovským kolesom s rôznymi sumami peňazí a odmenami. Po každom zatočení hádali písmená do tajničky - ak uhádli, získavali body alebo peňažné výhry.

Relácia bola inšpirovaná americkým formátom Wheel of Fortune, ktorý je veľmi populárny po celom svete. V minulosti bežal aj na Slovensku, a tak sa TV Markíza rozhodla nápad obnoviť s novým moderátorom Lukášom Adamcom. Podľa hodnotení to však divákov nebavilo.

Andreso: „Dlho som rozmýšľal, prečo reinkarnovali túto neuveriteľne nudnú reláciu. Prichádzala do úvahy populárna (medzi dôchodcami) TV Šanca, ktorej formát je podobný, až na to d*bilné koleso. Moderátorská dvojica tragická, ale toto by nezachránilo nič. Tento formát mali nechať tak a neťahať ho znova na obrazovky.“ „Dlho som rozmýšľal, prečo reinkarnovali túto neuveriteľne nudnú reláciu. Prichádzala do úvahy populárna (medzi dôchodcami) TV Šanca, ktorej formát je podobný, až na to d*bilné koleso. Moderátorská dvojica tragická, ale toto by nezachránilo nič. Tento formát mali nechať tak a neťahať ho znova na obrazovky.“ (recenzia na ČSFD)

6. Láska na chate (2022)

Hodnotenie: 10 %

V tejto reality šou sa nezadaní ľudia vo veku od 18 do 60 rokov stretli v luxusných horských chatách na Kysuciach, kde majú šancu zamilovať sa „na prvý pohľad“. Po prvom stretnutí v romantickej chatke sa každá dvojica rozhodne, či spolu zostane ďalší deň – maximálne však štyri dni – a na konci zistia, či z chaty odídu ako pár alebo si dajú zbohom.

Nataniel73: „Doslova strašná "zoznamka", ktorá ani nemohla inak dopadnúť. Tvorcovia to mali radšej nazvať "Nuda na chate", pretože nič iné divák nedostane. Normálne som cítil, ako mi klesá IQ pri pohľade na tie zaostalé tvory, ktoré nevedia zosmoliť ani jednu zmysluplnú vetu. Strata času ako pre účinkujúcich, tak aj pre divákov. 10% za to, že som sa pri sledovaní tejto absurdity občas z chuti zasmial.“ „Doslova strašná "zoznamka", ktorá ani nemohla inak dopadnúť. Tvorcovia to mali radšej nazvať "Nuda na chate", pretože nič iné divák nedostane. Normálne som cítil, ako mi klesá IQ pri pohľade na tie zaostalé tvory, ktoré nevedia zosmoliť ani jednu zmysluplnú vetu. Strata času ako pre účinkujúcich, tak aj pre divákov. 10% za to, že som sa pri sledovaní tejto absurdity občas z chuti zasmial.“ (recenzia na ČSFD)

Zdroj: TV JOJ

5. Heslo (2024)

Hodnotenie: 7 %

Heslo bola pomerne nová súťažno-zábavná šou, ktorá sa však na obrazovkách dlho neudržala. V januári TV JOJ odvysielala 4 epizódy, no kvôli neúspechu sa prestala vysielať.

Známe osobnosti v nej mali pomáhať divákom vyhrať finančné odmeny v sprievode zabávačov Michala Hudáka a Sväťa Malachovského. Šou moderovala Jasmina Alagič Vrbovská.

Arsenal83: „Je to také varovanie, že spomeňte si na staré dobré školské časy na základke, kde ste kamošom hovorili "povedz heslo" a keď ho vyslovil, tak ste mu erudovane odvetili: "bodaj by ťa treslo." A tu naozaj hrozí, že vás tresne a bude to aj otras hlboko duševný.“ „Je to také varovanie, že spomeňte si na staré dobré školské časy na základke, kde ste kamošom hovorili "povedz heslo" a keď ho vyslovil, tak ste mu erudovane odvetili: "bodaj by ťa treslo." A tu naozaj hrozí, že vás tresne a bude to aj otras hlboko duševný.“ (recenzia na ČSFD)

4. Zlatá maska (2020)

Hodnotenie: 6 %

Štvrté miesto si vyslúžila relácia Zlatá maska, ktorú sme už raz do nášho rebríčku najhorších šou zaradili. V česko-slovenskej speváckej šou súťažilo 12 známych osobností, zamaskovaných tak, že ich nie je možné rozoznať. Diváci aj televízni detektívi Jiřina Bohdalová, Michal Hudák, Jakub Prachař a Libor Bouček sa každý týždeň snažili podľa hlasu uhádnuť, kto sa skrýva pod maskou.

Diváci však relácii vyčítali najmä to, že ju televízie vysielali pre Čechov aj Slovákov, a teda často nepoznali známe celebrity susedskej krajiny.

Olík: „Čo to asi musí byť za „show“, ktorú zavrhne národ, ktorý udržuje desiatky rokov pri živote Ulice, Ordinácia ktovie kde, Výmeny ktovie čoho a podobne? Toto myslím hovorí samo za seba.“ „Čo to asi musí byť za „show“, ktorú zavrhne národ, ktorý udržuje desiatky rokov pri živote Ulice, Ordinácia ktovie kde, Výmeny ktovie čoho a podobne? Toto myslím hovorí samo za seba.“ (recenzia na ČSFD)

3. Tvoja MINI tvár znie povedome (2021)

Hodnotenie: 5 %

Mini verzia úspešnej šou Tvoja tvár znie povedome, kde talentované deti vo veku 5 až 12 rokov predvádzali imitácie slovenských a svetových popových hviezd. Súťažili o finančné výhry pre dobročinné účely a ich výkony hodnotila hviezdna porota s moderátorom Martinom Nikodýmom.

Slovákov však účasť detí v šou pobúrila a na ČSFD neplýtvali kritikou.

brasek: „Potešilo ma, že táto show nemá sledovanosť a že rýchlo končí. Celý tento projekt je absurdný.“ „Potešilo ma, že táto show nemá sledovanosť a že rýchlo končí. Celý tento projekt je absurdný.“ (recenzia na ČSFD)

Zdroj: TV Markíza

2. Hypnoshow (2019)

Hodnotenie: 3 %

Na druhom mieste sa umiestnila šou, ktorá je slovenskou verziou britského formátu You're Back in the Room od BBC Studios. Na Slovensku sa však súťažná relácia ani náhodou nestretla s úspechom.

V Hypnoshow, ktorú moderoval Dano Dangl, súťažiaci pod hypnózou plnili rôzne úlohy a počas štyroch kôl s finále sa snažili vyhrať až 12 500 eur. Diváci však spochybňovali autentickosť hypnózy a celkovo šou považovali za trápnu.

Mire: „Nemám rád, keď pri pozeraní niečoho sa cítim trápne za tých, čo sú na obrazovke... tu som mal tento pocit počas tých necelých 20 minút neustále. Dúfam, že niekto neverí tomu, že tí šašovia boli naozaj zhypnotizovaní, lebo to by bol ešte väčší trtko ako hocikto z tých, čo sa dali na túto megakolosálnu pi**vinu nahovoriť!“ „Nemám rád, keď pri pozeraní niečoho sa cítim trápne za tých, čo sú na obrazovke... tu som mal tento pocit počas tých necelých 20 minút neustále. Dúfam, že niekto neverí tomu, že tí šašovia boli naozaj zhypnotizovaní, lebo to by bol ešte väčší trtko ako hocikto z tých, čo sa dali na túto megakolosálnu pi**vinu nahovoriť!“ (recenzia na ČSFD)

1. Lovci peňazí (2019)

Hodnotenie: 0 % (áno, vážne)

Titul najhoršej relácie si vyslúžila súťažná šou Lovci peňazí, v ktorej súťažiaci získali šancu vyhrať veľkú finančnú odmenu. Úlohou účastníkov bolo nájsť na žrebe tri rovnaké TV symboly, čo im otvorilo možnosť si počas 20 sekúnd uloviť peňažnú výhru v nádobe s lietajúcimi loptičkami.

Prečo táto šou skončila až s takýmto nízkym hodnotením, nie je úplne známe, archívne epizódy totiž nie je možné nájsť ani na stránke TV Markízy. V komentároch diváci kritizovali najmä nadváhu a nedostatok humoru zo strany moderátora.