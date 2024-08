Muži, ktorí nedokážu priviesť svoju partnerku k orgazmu, sú na ostrove Mangaia odstrčení na okraj spoločnosti.

To, čo je podľa našich hodnôt a morálnych zásad ďaleko za hranicou, môže byť pre iné kultúry súčasťou posvätných tradícií. Najmä ak je reč o kmeňoch, ktoré žijú na odľahlých miestach bez spojenia s civilizovaným svetom. Keďže niektorí stále nie sú ovplyvňovaní technológiami a kultúrou 21. storočia, majú rozdielny pohľad na život. Dianie okolo seba chápu podľa vlastných duševných presvedčení a rovnako tak aj ľudskú sexualitu.

Taký je aj kmeň Mangaia z Cookových ostrovov nachádzajúcich sa v Tichom oceáne. Hoci ide o kmeň s množstvom zaujímavých tradícií a rituálov, vo svete je známy najmä tým, ako vedie deti k sexuálnej aktivite.

Chlapci z kmeňa Mangaia sa učia masturbovať už od ôsmich rokov. Keď sa dostanú do puberty, za ktorú sa považuje v kmeni vek trinásť rokov, začnú sa intímne zbližovať so staršími ženami. Skúsené ženy majú za úlohu zasvätiť chlapcov do tajov sexuálneho života a naučiť ich, ako obšťastniť svoje budúce manželky.

V kultúre Mangaia je totiž veľmi dôležité, aby muž dokázal svojej nastávajúcej privodiť rozkoš a priviesť ju k orgazmu. Ak to nedokáže, získa si v kmeni zlú povesť a dievča si nájde iného chlapca, ktorý ju uspokojí.

Mangaia: izolovaný kmeň z najstaršieho ostrova

Ostrov Mangaia, na ktorom žijú príslušníci kmeňa izolovane od ostatných obyvateľov, sa nachádza v južnej časti Cookových ostrovov.

Podľa historických záznamov toto miesto ako prvý objavil britský prieskumník, kapitán James Cook 29. marca 1777. Verí sa, že obyvatelia, ktorých na ostrove so svojou posádkou našiel, mohli byť potomkami Polynézanov, píše Medium.

Ostrov Mangaia Zdroj: Wikipedia Commons/@NASA

Keď Cook objavil ostrovy, medzi ich domorodými obyvateľmi prevládalo násilie a vojny. Vodcovia jednotlivých kmeňov žijúcich na ostrovoch vzájomne zápasili o územie a moc. Nepokoje ustali až v roku 1824, keď na Cookove ostrovy priplával ďalší britský bádateľ John Williams.

Williams v snahe ukončiť krviprelievanie vysadil na území ostrovov dvoch kazateľov, aby priviedli domorodcov ku kresťanstvu. Jeho plán sa nakoniec ukázal ako úspešný. Z mnohých miestnych sa stali veriaci a vojny sa skončili.

Napriek tomu, že sa za pomoci Williamsa začala značná časť Cookových ostrovov civilizovať, pôvodní obyvatelia ostrova Mangaia si dokázali zachovať svoju integritu a tradície až dodnes.

Neštandardná „sexuálna výchova“

V kultúre Mangaia sa kladie veľký dôraz na akceptovanie ľudskej sexuality. Príslušníci kmeňa začínajú s intímnym životom už vo veľmi mladom veku a učia sa, ako potešiť svojich partnerov.