Na Tenerife s rodinou podnikajú v oblasti realít. Krátko po otvorení kancelárie zažili absolútny boom zo strany Čechov a Slovákov, ktorí po vypuknutí vojny na Ukrajine kupovali domy častokrát i bez toho, aby ich naživo videli. Vypredali celý ostrov.

Zuzana Belohorcová patrila dlhé roky k moderátorským tváram slovenských aj českých televíznych obrazoviek. Po kariére v médiách sa s rodinou odsťahovala na Miami, kde žili americký sen. Rozbehli úspešný biznis s realitami a stretávali mnoho slávnych osobností. Po 12 rokoch sa však začali báť o svoje bezpečie. V rozhovore pre Refresher Zuzana Belohorcová priznala, že život tam sa otočil o 180 stupňov. Dnes žijú a podnikajú na Tenerife.

„V Amerike by som nenechala nikdy behať deti samé po meste. Nerobím to ani tu, no keď je moja dcéra napríklad s kamarátkami a so mnou v nákupáku, nechám ju ísť, nech si spolu pobehajú. Ja si zatiaľ dám niekde kávičku a počkám na ňu. Pamätám si, keď bola ešte malá a na Miami sa mi na chvíľu schovala medzi iné regále. Prišla za mnou jedna pani a povedala mi, nech toto nikdy nerobím, pretože mi unesú dieťa a už ho nikdy neuvidím. Americký vibe mi samozrejme v niečom chýba, takisto super výber potravín, klubov či reštaurácií. No na jednej strane, tam som za štyri veci v igelitke zaplatila 100 dolárov, tu na Tenerife kúpim tri plné tašky potravín za 120 eur. Cenovo je to diametrálny rozdiel,“ hovorí.

V rozhovore sa dočítaš, prečo by už nechcela žiť v Amerike, ako vyzerá ich bežný deň na ostrove, ako sa darí realitnej kancelárii Tenerifereal, prečo sa do nehnuteľností na Tenerife oplatí investovať, ako prežívali šikanu detí a hejty od Čechov, ktorí žijú na ostrove.

Na Tenerife si sa s rodinou presťahovala po dlhých rokoch života na Miami. Keby si to mala teraz s odstupom času zhodnotiť, si rada za toto rozhodnutie?

Prežili sme 12 krásnych a plnohodnotných rokov na Miami. Sme za túto skúsenosť vďační, pretože je to neskutočný dar do života aj pre naše deti. Každá jedna životná etapa im niečo dala a nič im nezobrala. Máme tam po sebe zanechanú nejakú stopu aj z pracovného hľadiska a priateľstvá udržiavame doteraz.

Teraz s odstupom času, keď sa pozriem na ten náš odchod z Ameriky, to už samozrejme vidím inak. Ľudia nám klopali na hlavu, prečo odchádzame, že sme blázni. Teraz nám všetci dávajú za pravdu a vidia to reálnymi očami. Naše deti sú veľmi kozmopolitné a prispôsobivé, čo je úžasné. Máme veľa známych, ktorí deti zobrali, či už na Tenerife alebo do Ameriky, a deti sa jednoducho neprispôsobili. Z nejakých dôvodov to nedali a vrátili sa späť.

Pamätám sa, že si na Instagrame písala, že ste sa na Miami prestali cítiť bezpečne.

Áno, život v Amerike sa úplne otočil o 180 stupňov. Hlavne v období pandémie a po protestoch. Časť, kde sme bývali, bola jedna z najbezpečnejších. Začínala sa nám meniť pred očami a začali sme sa cítiť nie veľmi bezpečne. Samozrejme, Amerika bola vždy akčná a kriminalita tam bola, no v takom merítku, v akom je to tam teraz, to nikdy nebolo.

Ako sa to prejavovalo?

South Beach a Ocean Drive začali byť zo strany policajtov, ktorí ju vždy udržiavali v bezpečí a v pokoji, úplne nezvládnuteľné. Z Downtownu či z Wynwoodu sa stalo mesto bezdomovcov.