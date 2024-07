Do konca budúceho roka by mohlo prekonať miliónovú hranicu.

Streamovacia služba Voyo z dielne Markízy má už vyše 850-tisíc predplatiteľov na Slovensku a v Česku. Počas filmového festivalu v Karlových Varoch (KVIFF) o tom informovali zástupcovia TV Nova. Ako píše server Filmtoro.cz, pomaly sa doťahuje na Netflix v našich končinách a je reálne, že do konca budúceho roku dosiahne milión predplatiteľov.

Skupina PPF, pod ktorú televízie Nova a Markíza patria, reportovala prekonanie miliónovej hranice už skôr vo výročnej správe, avšak v reporte počítala všetky trhy dokopy vrátane Bulharska, Rumunska, Slovinska či Chorvátska.

Graf predplatiteľov Voyo (v tisícoch) v Česku aj na Slovensku – realita vs. plán. Zdroj: Filmtoro.cz via Voyo

Voyo sa tak postupne doťahuje na Netflix, ktorý síce lokálne čísla pre česko-slovenský trh nezverejňuje, ale odhadom by nemal byť počet predplatiteľov vyšší ako 700-tisíc v Česku a 300-tisíc na Slovensku. Rast predplatiteľov na Slovensku však môže do istej miery ovplyvniť zdražovanie. Nový balíček so športovými prenosmi Nova Sport 1 až 6 (slovenská futbalová liga, Liga majstrov, formula 1, NHL) a po novom aj Canal+ Sport (Premier League) si predplatitelia môžu kúpiť za dvojnásobok ceny – 12 eur.

Úspech ambiciózneho projektu Voyo nečakalo ani samotné vedenie, o to viac, keď platformu spustili v čase už zabehnutých svetovo známych streamovacích služieb. To sa odrazilo aj na ich očakávaniach. Podľa ich slov totiž chcú do roku 2026 dosiahnuť hranicu 1 milióna predplatiteľov, no sú na najlepšej ceste, aby sa im to podarilo ešte skôr.

„Voyo chce stáť vedľa tých najväčších hráčov na trhu ako najsilnejšia lokálna služba. Je celosvetovým trendom, že si v domácnosti (používatelia) predplácajú viac streamovacích služieb. Očakávame, že v roku 2025 to budú v priemere tri. Voyo chce byť jednou z nich. Od tohto cieľa sme doslova na dosah ruky,“ povedal minulý rok Daniel Grunt, digitálny riaditeľ mediálnej spoločnosti CME, v rozhovore pre CzechCrunch.