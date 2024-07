Vo vzťahu so sugar daddym som sa mohla mať ako v raji. Chcel mi posielať vreckové, platiť nájom a dovolenky. Ako vyzeralo naše skutočné rande a ako som ho vnímala?

Mať dobrú prácu, partnera a neskôr aj rodinu. To bol kedysi ideál šťastného života. Toho, komu sa to nepodarilo ľudia označovali ako starého mládenca alebo dievku, či dokonca ženu ľahkých mravov. Dnes je všetko inak. Ideály sú iné a rovnako je to aj so vzťahmi. Ľudia v mojom okolí sa často zamýšľajú, ako môže mať nejaké 20-ročné dievča stále novú kabelku, najnovší mobil a fotky z rôznych exotických destinácií. Platia jej to rodičia? Môže to byť tak, no nemusí to byť jediná možnosť.

Sugar-dating je veľmi skloňovaná, no často tabuizovaná téma. Veď málokto prizná, že sa necháva finančne podporovať od značne staršieho cudzieho človeka. V zahraničí sa takéto „vzťahy" podľa mojich zistení viac normalizujú. Deje sa to však aj na Slovensku? Rozhodla som sa, že si to zistím, ako inak, než na vlastnej koži.

💡Slovník

Sugar dating je špecifický partnerský vzťah, ktorý funguje ná základoch dobrého finančného zabezpečenia zo strany jedného partnera. Sugar daddy je nadštandardne zabezpečený muž (väčšinou značne starší od svojej partnerky), ktorému robí radosť materiálne a finančne pomáhať svojej partnerke na základe dohody. Sugar baby je osoba, ktorú sugar daddy finančne zabezpečuje.

Otvorila som si preto internetový prehliadač a začala som hľadať, či existujeslovenská stránka pre sugar-dating. Na moje prekvapenie je ich u nás viacero a mohla som si teda vyberať, ktorá mi bude najviac vyhovovať. Nastal čas na vytvorenie profilu, pridania informácií a nahratie fotky. Keďže som mala v pláne reálne stretnutie, musela som si nahrať reálnu fotku, no meno a súkromné informácie som si vymyslela.

Čo hľadáš a koho chceš spoznať?

„Hľadám muža, ktorý sa o mňa postará, keď to budem potrebovať. Bude mi rozumieť a najmä budem vedieť, že sa na neho môžem kedykoľvek spoľahnúť. Cestovanie je len plus. Všetko si viem vyriešiť sama, no je pekné vedieť, že je tu niekto, kto mi bude oporou. Finančná podpora je tiež veľké plus," svietilo v mojom profile na zoznamke. Všetky texty som si musela vymyslieť do poslednej bodky, aby boli moje podmienky a potreby zrozumiteľné pre toho správneho človeka, a teda, bohatého staršieho muža, ktorý by bol ochotný ma finančne podporovať.

Neprešlo ani päť minút a začali mi chodiť správy. „Ahoj slečna, zaujal ma tvoj profil, hľadám presne niekoho takého, ako ty." Podobných textov som dostala naozaj veľa a mohla som si vyberať, s kým pôjdem na rande. To, čo na normálnej zoznamke nenájdeš, je okrem všeobecných informácií, aj stav majetku, akým daný muž disponuje. Sugar-dating stránka, na ktorú som sa prihlásila, vyžadovala aj mesačné predplatné. Považujem to za celkom dobrý krok, lebo máš hneď istotu, že človek je spôsobilý na luxusné randenie.

Obyčajné predplatné stálo 3,99. Pre sugar daddies však boli aj ďalšie možnosti a to také, že si mohli zvýšiť „hodnosť". Čím vyššiu sumu zaplatili, tým vyššia hodnosť im na profile svietila, čo bolo pre sugar babies smerodajné, lebo to znamenalo istotu v dobrom finančnom zabezpečení. „Virtuálny diamant na stránke stojí 250 EUR pre sugar daddies, čiže ak na jeho stránke vidíš aspoň jednu, tak si môžeš byť istý, že si našiel naozaj zabezpečného sugar daddyho žijúceho vo finančnej istote," píše luxusná zoznamka.

Diamantový rebríček na luxusnej zoznamke. Zdroj: Screenshot/Karina Kováčová

Takto to na profile sugar daddies približne vyzeralo:

Zdroj: Refresher/Screenshot webstránky/Karina Kováčová

Zistila som teda, že takéto stránky fungujú a že existuje reálna možnosť, aby som si našla slovenského sugar daddyho a stretla sa s ním. V mojej hlave však kolovalo množstvo otázok o priebehu celého rande a najmä o tom, ako svoj zámer poviem priateľovi, ktorému som to, samozrejme, nemohla zatajiť. Nemala som predsa žiadne bočné zámery. Chcela som len zistiť, ako takéto randenie funguje na Slovensku. Môj reálny priateľ našťastie moju prácu podporuje a aj keď som nemala od neho úplne bežnú požiadavku, súhlasil s mojím rozhodnutím.

Nezostávalo mi teda nič iné, ako sa pustiť do konverzácií a dohodnúť si stretnutie. Dlhé písanie s potenciálnym sugar daddym som však chcela preskočiť a hneď som sa snažila dohodnúť si rande. Podarilo sa mi to a na moje prekvapenie sme sa s pánom dohodli hneď na ďalší deň ráno. Mali sme si dať spolu raňajky v jednom bratislavskom podniku.

Všetko som si vopred dôkladne naplánovala. Kolegom som zdieľala svoju polohu, informovala ich o celom postupe. Môj sugar daddy mi navrhol, že príde pre mňa domov, čo som odmietla a vyhovorila som sa na prvotnú bezpečnosť. „Ešte ťa nepoznám a opatrnosti nie je nikdy dosť. Prídem tam sama, dúfam, že tomu rozumieš," napísala som mu v správe. Nechcela som riskovať, že by sa mi niečo stalo.