Dámske tenisky – 3 dôvody, prečo ich mať vo svojom šatníku

Dámske tenisky sa hodia na každú príležitosť.

Dámsky šatník sa vplyvom sezóny a určitých preferencií zvykne obmieňať. Jeho súčasťou sú aj také kúsky, ktoré sú stálicami. A jednou z nich sú určite dámske tenisky. Svedčia o tom minimálne tieto tri dôvody.

Pohodlné na každom kroku

Prvým a azda najčastejším dôvodom, prečo mnohí s obľubou nosia práve tenisky, je samotné pohodlie. Tenisky sa primárne vyrábajú s tým účelom, aby prinášali oporu nohám a umožňovali príjemnú chôdzu, beh či akýkoľvek iný pohyb, alebo aj dlhodobé státie.

Ak hľadáte pohodlné tenisky na nosenie, všímajte si podrážku, akú má hrúbku, ako je tvarovaná. Mala by byť prispôsobená tak, aby tenisky poskytovali pohodlné nosenie. Pohodlie sa odráža aj na samotnom strihu. Niekomu vyhovuje širšia predná časť, inému skôr, naopak, užšia.

Strih tenisiek by mal sedieť vášmu chodidlu. Zároveň je dôležitý takisto materiál, z ktorého sú tenisky vyrobené. Biele plátenky sú ideálnym príkladom na vzdušnú letnú obuv, príjemnú na nosenie počas celého leta. No a samozrejmosťou je primeraná veľkosť, vďaka ktorej vás obuv nebude nikde tlačiť.

Tenisky sú asi voľba číslo jeden, či už sa chystáte stráviť celý deň na nohách v meste, na nákupoch, niekam cestujete alebo ste sa vybrali na turistiku. Pokiaľ to firemná kultúra dovoľuje, tenisky sú v mnohých prípadoch asi najobľúbenejšou obuvou, vďaka ktorej sa môžete počas pracovného dňa cítiť celý čas pohodlne a neobmedzujúco. A na konci dňa sa vám dokonca vaše chodidlá a nohy poďakujú a vy si ušetríte nepríjemnú bolesť či opuchy na nohách.

Univerzálne z každého hľadiska

Tenisky sú presne tým typom obuvi, ktorý nájdete v šatníku všetkých vekových kategórií, bez obmedzení. S radosťou ich nosia a kombinujú mladšie aj staršie ročníky. Zároveň sú veľmi praktickým doplnkom, pretože sú univerzálne. Viete ich nosiť a zakomponovať do rôznych outfitov a štýlov.

Hodia sa tak k džínsam a tričku, ako aj k šatám či dokonca ku kostýmu. Vďaka tomu, že výrobcovia dámskych tenisiek sledujú trendy a prispôsobujú tomu aj svoju tvorbu, na trhu nájdete rôzne farebné, vzorované a materiálovo rozličné kúsky. Každý si nájde to svoje.

Vďaka teniskám sa nemusíte vôbec starať, čo si obuť počas celého týždňa, kombinovať sa dajú so všetkým, či už ste sukňový, alebo skôr nohavicový typ. Praktickosť dokonca spočíva aj v tom, že pokiaľ počas dňa potrebujete mať nejakú chvíľu na nohách napríklad lodičky, tenisky si viete zobrať so sebou a neskôr sa prezuť. Sú skladné, nezaberú veľa miesta v taške. V neposlednom rade treba spomenúť aj to, že tenisky sa dajú nosiť takmer celoročne, predovšetkým jarné, letné a jesenné mesiace. Aj z toho dôvodu sa dá povedať, že ide o univerzálnu a všestrannú obuv na nosenie.

Pôvabné a trendy

Dámske tenisky takisto ako iné doplnky podliehajú módnym trendom. Aj vďaka nim môžete mať vo svojom šatníku štýlový a módny kúsok, ktorý ozvláštni akýkoľvek aj jednoduchý outfit. Momentálne sú in a veľmi trendy platformové tenisky, retro tenisky a špeciálne modely jednotlivých značiek, ktoré sú doslova ikonické.

Práve v ponuke CCC sa môžete stretnúť so širokou škálou rôznych značiek. Tenisky nájdete vo viacerých cenových kategóriách, vybrať si viete podľa svojho osobného štýlu a vkusu. Stačí kliknúť na tie, ktoré vám padnú do oka, a nakupovať online alebo navštíviť predajňu osobne a vyskúšať si na mieste viaceré modely. Je len na vás, ktorý spôsob si vyberiete, v každom prípade nenechajte si ujsť pestrú ponuku tenisiek a vyberte si tie svoje.