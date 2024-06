Make-up & Gossip LIVE: Zober kamošky a vychutnajte si večer plný beauty, drinkov a darčekov úplne zadarmo

Sta┼ł sa s├║─Źas┼ąou ob─ż├║ben├ęho form├ítu Make-up & Gossip.

Linda Guni┼íov├í tentoraz vo svojom ┼ít├║diu priv├şta nielen skvel├║ hostku, ale aj teba. Vyu┼żi jedine─Źn├║ ┼íancu a z├║─Źastni sa na LIVE nat├í─Źan├ş Make-up & Gossip. Zist├ş┼í, ako tak├ę nat├í─Źanie prebieha, bude┼í ma┼ą mo┼żnos┼ą nahliadnu┼ą do z├íkulisia a okrem toho sa dozvie┼í ─Ćal┼íie super triky, v─Ćaka ktor├Żm vylep┼í├ş┼í svoj make-up.

Hostkou podujatia bude b├Żval├í misska a dnes podnikate─żka s vlastnou zna─Źkou luxusnej obuvi┬áVeronika V├ígnerov├í. Okrem n├ívodu na dokonal├Ż make-upu ti po─Źas ve─Źera iste prezrad├ş aj kopec gossips zo svojho s├║kromn├ęho, ale aj pracovn├ęho ┼żivota.

Ten je naozaj zauj├şmav├Ż. Veronika popri modelingu stihla vy┼ítudova┼ą pr├ívo a zalo┼żi┼ą vlastn├║ zna─Źku top├ínok, ktor├ę sa vyr├íbaj├║ priamo v Taliansku. Po─Źas nat├í─Źania bude┼í ma┼ą, samozrejme, mo┼żnos┼ą Linde aj Veronike kl├ís┼ą ot├ízky aj ty.

Nat├í─Źanie sa uskuto─Źn├ş u┼ż v stredu 19. j├║na o 18.00 hod. v jedine─Źn├Żch priestoroch Manifest Boh├ęma v centre Bratislavy. Ak sa chce┼í z├║─Źastni┼ą na Make-up & Gossip LIVE, prihl├ís sa bezplatne prostredn├şctvom┬átohto formul├íra. Po─Źet miest je obmedzen├Ż, preto s registr├íciou dlho nev├íhaj.

Make-up & gossip live Zdroj: Refresher

Kde: Manifest Boh├ęma, Bratislava

­čôů┬áD├ítum:┬á19. j├║na 2024

ÔîÜ´ŞĆ ─îas: 18:00┬á

­čĺâ Dress code:┬áPinky pink

Manifest Bohéma, Bratislava
19. júna 2024
18:00 
Pinky pink
Vyplň tento formulár

Nev├íhaj a chy┼ą si svoje miesto na obmedzenom guest liste. Zober maminu, sestru alebo kamo┼íku a spravte si skvel├Ż babsk├Ż ve─Źer pln├Ż make-upu, dobr├ęho jedla, ru┼żov├Żch drinkov a z├íbavy.

Ke─Ć┼że ─Ćal┼íou hviezdou ve─Źera bude┬ánov├í objemov├í riasenka┬áMaybelline Lash Sensational Firework, iste ┼ąa neprekvap├ş, ┼że cel├í udalos┼ą sa ponesie v ru┼żov├Żch odtie┼łoch. Na mieste si tak okrem luxusn├ęho cateringu vychutn├í┼í aj ru┼żov├Ż welcome drink, ktor├Ż ┼ąa e┼íte viac navnad├ş na tento ve─Źer.┬á

Z ve─Źera si okrem skvel├Żch z├í┼żitkov odnesie┼í aj nieko─żko dar─Źekov od┬áMaybelline. Z├írove┼ł bude┼í ma┼ą mo┼żnos┼ą vysk├║┼ía┼ą si nov├║ riasenku┬áFirework.┬á

─îo by to bol za diev─Źensk├Ż ve─Źer, keby na pozv├ínke ch├Żbal┬ádress code? Vytiahni zo skrine v┼íetko ru┼żov├ę a vytvor si neprehliadnute─żn├Ż look, v ktorom za┼żiari┼í. Budeme sa toti┼ż riadi┼ą heslom┬áÔÇ×On wednesday we wear pinkÔÇť.┬áDress code v┼íak nie je podmienkou vstupu.

