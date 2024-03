Nový Zaklínač vyjde možno až na PlayStation 6 a Cyberpunk 2 budú hrať najskôr tvoje deti. CD Projekt Red má problémy

CDPR oznamuje, ako je na tom s pripravovanými hrami a výsledok každého prekvapí.

Poľská spoločnosť CD Projekt Red oznámila, ako je na tom s pripravovanými projektami. V súčasnosti robia na novej trilógii Zaklínača, ktorú odštartuje hra s kódovým označením Polaris. Okrem toho spolupracujú so štúdiom Molasses Flood (The Flame in the Flood) na multiplayerovej hre zo sveta Zaklínača, ktorú minulý rok reštartovali a vyvíjajú ju odznova.

Plus robia na remaku prvého Zaklínača so štúdiom Fool’s Theory, ktoré založili veteráni z CD Projekt Red. Všetky tieto hry, vrátane pokračovania Cyberpunku či celkom novej značky, oznámili pred takmer dvomi rokmi, hoci vývoj niektorých z nich trvá ešte dlhšie.

Aj preto je prekvapením, že žiadna z týchto hier ešte nie je v plnej produkcii. Najbližšie je k tomu Polaris, a teda celkom nový Zaklínač, na ktorom bude štúdio naplno pracovať niekedy od jesene. Už teraz však na hre robí viac ako 400 vývojárov. Inými slovami, žiadnu z týchto hier neuvidíme najbližšie dva roky.

Vzhľadom na to, ako dlho trvá vývoj hier a aké obrovské problémy malo štúdio s vydaním Cyberpunk 2077, je vysoko pravdepodobné, že vývoj potrvá ešte dlhšie, aby sa tvorcovia uistili, že nezopakujú rovnaké chyby a vydajú dokončenú, kvalitnú hru.

Je teda možné, že Zaklínač 4 vyjde až v roku 2027 alebo 2028, kedy sa už očakáva príchod nových konzol od PlayStationu a Xboxu.

Také pokračovanie Cyberpunku ale je ešte len v štádiu vytvárania konceptu. To znamená, že vydanie je vzdialené najmenej päť rokov. Je možné, že dvojka vyjde cca 10 rokov po jednotke (nakoniec, medzera medzi Zaklínačom 3 a 4 bude trvať viac ako 10 rokov). Zatiaľ na ňom robí 47 ľudí v novom štúdiu v Bostone, USA. Vývoj vedie režisér expanzie Phantom Liberty.

Na novej značke pod kódovým označením Hadar zase pracuje len 20 ľudí, takže ide o vymýšľanie nápadov a konceptu samotnej hry a príbehu. CDPR má momentálne 627 vývojárov a na obrázku nižšie je pekne viditeľné, koľko ich pracuje na akom projekte.

Čo stojí za takýmto zdĺhavým vývojom? V prvom rade je to katastrofálne vydanie Cyberpunk 2077. Tvorcovia pôvodne plánovali pre hru vydať multiplayer a dve veľké expanzie, ale skrz zlý stav hry multiplayer úplne zrušili a z dvoch expanzií sa stala jedna. Jej dokončenie a opravovanie základnej hry trvalo viac ako dva roky. Ešte koncom roka 2022 robilo iba na expanzii Phantom Liberty vyše 350 vývojárov.

Druhým problémom je, že vývojári prešli na nový engine. Ide o nástroj, v ktorom vzniká samotná hra. Doteraz CDPR vyvíjalo svoje hry na svojom RED Engine, ale vývoj všetkých svojich hier presunuli na Unreal Engine 5. Trvá veľmi dlho, aby sa vývojári stali rovnako efektívnymi aj s novými pracovnými nástrojmi (môže sa dokonca stať, že ich ďalšie hry na tom nebudú tak technicky premakané).

V neposlednom rade je problémom súčasná situácia v tvorbe veľkolepých hier, ktoré každému štúdiu zaberajú cca dvojnásobok času, než tomu bolo v minulých generáciách. Stačí sa pozrieť na azda najhviezdnejšie štúdio Naughty Dog. V rozmedzí rokov 2009 až 2020 vydali Uncharted 2, 3, 4 a Lost Legacy či The Last of Us a jeho remaster s DLC Left Behind a The Last of Us 2.

Od roku 2020 vydali ale len remastery Unachrted 4 a The Last of Us 2 a remake The Last of Us 1, takže nič nové. Ani po štyroch rokoch od vydania The Last of Us 2 hráči nevedia, na čom vlastne pracujú. Hráči si zrejme musia zvykať na extrémne dlhé vývojárske cykly.