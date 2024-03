Dominik ochraňoval Sameya aj dcéru známeho podnikateľa na diskotéke. Čo zahŕňa práca bodyguarda? (Rozhovor)

Má viac ako 20 rokov skúseností v bojových športoch a cez aplikáciu si ho môžeš objednať, ak nie si v bezpečí. V rozhovore si prečítaš viac o jeho práci bodyguarda, ale aj tipy na to, čo ti môže zachrániť život v prípade ohrozenia.

„Jeden známy podnikateľ ma oslovil, či by som mohol ísť s jeho dcérou na diskotéku a dať na ňu pozor. Viackrát sa už totiž stretla s tým, že ju vonku niekto obťažoval, a jej kamarátke dokonca raz niečo šupli do pitia,“ hovorí osobný bodyguard.

Dominik má 26 rokov a bojovým športom sa venuje od svojich štyroch rokov. Ako dieťa trénoval taekwondo, džudo či karate, v ktorom neskôr získal čierny pás. Súťažne sa venoval aj brazílskemu džiu-džicu a thajskému boxu, v ktorom zahviezdil ako vicemajster Slovenska. V súčasnosti trénuje pod vedením človeka, ktorý má rovnako skúsenosti s ochranou osôb a robil bodyguarda aj pre Toma Cruisa.

Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť aj v jednej zo svojich prác. Dominik je totiž osobný bodyguard, ktorého si môžeš objednať v rôznych životných situáciách, ak sa v nich necítiš bezpečne. O jeho práci sa viac dočítaš v rozhovore.

Žena bola v rozvodovom konaní a s bývalým manželom sa mala stretnúť. On však už bol viackrát voči nej agresívny, tak ma oslovila.

Ako si sa k svojej práci dostal?Náhodou. Ľudia v mojom okolí vnímali, že sa venujem bojovým športom. Začalo sa to tak, že ma začali oslovovať známi, či s nimi nemôžem skočiť trebárs na kávu. Nebola to však klasická káva, volali ma preto, že odo mňa potrebovali pomoc – ochranu. Boli to prípady, keď pociťovali, že môže dôjsť k nejakému ohrozeniu.

Vieš aj opísať nejaký konkrétny prípad?

Jedna známa bola v rozvodovom konaní a s bývalým manželom sa mala na nejakom mieste stretnúť a vyriešiť si úvery. On však už bol viackrát voči nej agresívny, dokonca aj na verejnosti. Zavolala ma a ja som išiel. Sadol som si v podniku neďaleko nej, tak, aby som mal situáciu pod kontrolou.

Všetko prebehlo hladko, známa sa cítila omnoho lepšie a sebavedomejšie. Mohla so svojím bývalým manželom riešiť veci otvorene a priamo, bez strachu. Takýchto situácií bolo postupne viac, nejako sa to „rozšuškalo“ medzi ďalších ľudí.

Takže ťa začali oslovovať viacerí?Áno. Vtedy som si povedal, že na Slovensku nie je nič komerčné, čo by ľuďom poskytovalo takúto službu – objednať si k sebe človeka na istý čas, keď to potrebuje. Existujú tu klasické strážne bezpečnostné služby, ktoré ochraňujú objekty alebo sa zúčastňujú na eventoch. Keď ide o nejaký bodyguarding, tak je to väčšinou na nejakých koncertoch pre celebrity alebo existujú dlhodobé služby na 24/7, ktoré chránia trebárs celú rodinu.

Vytvorili sme mobilnú aplikáciu, cez ktorú si môže človek osobného bodyguarda objednať tak, ako si objednáva napríklad taxík.

Takže si našiel dieru na trhu.

V podstate áno, sám som si robil prieskum a zistil som, že neexistuje žiadna služba, ktorá by bola klientovi k dispozícii trebárs na dve hodiny. Všetci tvrdili, že je to komplikované, že majú napríklad minimálnu lehotu ochrany dva dni a podobne.