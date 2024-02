Boris Kollár priznal, že v posteli praktizuje pissing. Prvý sex mal vraj ako 14-ročný a spal už s vyše tisíc ženami

Bývalý šéf parlamentu otvorene prehovoril o svojom sexuálnom živote aj úchylkách.

Boris Kollár si posledné týždne servítku pred ústa rozhodne nedáva. Prednedávnom bol totiž hosťom v kontroverznom podcaste Fiki Unchained influencera Filipa Sulíka, známeho ako Fiki.

V ňom prezradil napríklad aj to, že má štvorciferný bodycount (počet žien, s ktorými spal), ale tiež, že sa mu páči, keď je ženský pohlavný orgán „škaredý“, pretože vraj preferuje anomálie na ženskom ohanbí.

V podcaste prezradil aj to, že v sexe je konzervatívny, no mal už aj skupinový pohlavný styk či pomer so ženou s nadváhou. Dokonca priznal, že občas s milenkami praktizuje aj tzv. zlatý dážď – sexuálnu praktiku zahrňujúcu močenie na partnera či partnerku, ktorá sa nazýva aj pissing, oficiálne urolagnia alebo urofília.

„To však neberiem ako úchylku. Ale, samozrejme, musí to mať nejaké pravidlá a formu. Neviem si predstaviť k niekomu dôjsť a počúrať mu celú posteľ. Keď sa dohodnete, tak pri sexe je dovolené všetko. Neodsudzujem to,“ uviedol na margo pissingu, ktorý občas praktizuje.

Bývalý predseda Národnej rady SR bol nedávno aj hosťom v podcaste S nami, kde hovoril, že sa za svoje súkromie vôbec nehanbí. V podcaste priznal, že verejnosť nevie, koľko má v skutočnosti detí. „Trinásť detí som mal možno pred dvoma rokmi,“ uvádza. Priznal tam tiež, že svoj prvý sex mal ako 14-ročný.

Moderátori Oskar a Svetozár sa ho pýtali aj na jeho vzťah s influencerkou Emou Ferusovou alias Pimpinočkou, ktorá ho minulý rok obvinila z toho, že ju dvakrát poslal na potrat. Spočiatku priznal, že mladá influencerka za ním prišla kvôli peniazom. Nazval ju „klasickou zlatokopkou, ktorá nemala ani čo jesť“. Influencerky a slovenské celebrity žijú podľa Borisa vymyslený život.

Pri téme influencerov sa povenovali aj Rachellkke, ktorej civilné meno je Ráchel Karnižová, ktorá sa vraj s Borisom stretla. „Nestretli sme sa preto, aby sme spolu niečo mali. Pýtala nejakú pomoc,“ priznal v podcaste u Filipa Sulíka, syna Richarda Sulíka. V podcaste S nami prezradil bližšie detaily. Ráchel sa údajne bála, že by sa jej prípad s Tomym Kottym zamietol pod koberec, jednoducho chcela právnickú pomoc.

57-ročný podnikateľ zrejme robí všetko pre to, aby zaujal a naďalej ostal v pozornosti ľudí. Len nedávno totiž ohlásil nový projekt, v ktorom bude robiť taxikára a ľudia ho môžu vyspovedať. Jeho hosťovanie v rôznych podcastoch tak pravdepodobne nebude úplnou náhodou.